В это сложно поверить, но он выжил

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В Ельце на улице Коммунаров водитель автомобиля УАЗ Патриот совершая левый поворот столкнулся со встречным мотоциклистом. 36-летний мотоциклист выжил и был госпитализирован, а 24-летний пассажир УАЗа от полученных травм скончался. Водитель автомобиля не пострадал.
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Ну и были бы мозги, было бы сотрясение.
Мистика...
По ощущениям, летел под 200.
Уазовод не мог предвидеть такого, когда он начал поворот, в поле зрения хруста не было...