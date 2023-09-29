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В это сложно поверить, но он выжил

В это сложно поверить, но он выжил

Автор:
29 сентября 2023 10:02
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   УАЗ   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   смертельное ДТП   
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В Ельце на улице Коммунаров водитель автомобиля УАЗ Патриот совершая левый поворот столкнулся со встречным мотоциклистом. 36-летний мотоциклист выжил и был госпитализирован, а 24-летний пассажир УАЗа от полученных травм скончался. Водитель автомобиля не пострадал.
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Метки: Видео   ДТП   УАЗ   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   смертельное ДТП   
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18  комментариев
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10k
Борис Карабанов Час назад
Такое ощущение, что видео ускорено в два раза, но только для мотоциклиста, а остальные двигаются в обычном темпе.
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10k
МихА 3 минуты назад
Интересно он успел сказать водиле ВЫЛЕЗАЙ
Ссылка youtu.be
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20k
Александр 3 минуты назад
Идиотский манёвр, повернул прям на переходе, хотя по логике надо было дальше проехать
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34k
Fat Lynx 18 минут назад
Хороший шлем... Бошка не лопнула.
Ну и были бы мозги, было бы сотрясение.
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2k
Алексей Гулевич 23 минуты назад
урод
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2k
Сергей Викторович Полчаса назад
Мотоциклисты твари - гоняют, наплевав на всех!
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7k
Neo 45 минут назад
Нужно быть внимательным на дороге
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11
d@nich 50 минут назад
Безусловно скорость мотоциклиста явилась серьёзным фактором, но начать поворот ещё перед пешеходным переходом, через сплошную, не притормозив и не убедившись в безопасности маневра...
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3k
xbrat Час назад
Вот бл почему не в столб, как в видео из Волгограда?! Хочешь адреналина, езжай на трек, город не трасса мото gp! Пассажира жалко
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2k
Yapon_otez Час назад
Нифига себе, хруст аж залез в уазик. КАК!!? он жив остался, а пассажир погиб..? Хруст что его там шлемом что ли "забодал"?
Мистика...
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5k
Александр Час назад
Жилая зона, пешеходные переходы... Нет, блин, несётся, звук обгоняя.. Ещё и пассажира ушатал. Сволочь!
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11k
ScorpionDS Час назад
Интересно кого сделают виноватым, мотоцикл очевидно двигался очень быстро.
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