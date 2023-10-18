FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11926 постов • 840 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Новый руль и новая приборная панель для Lada Vesta NG

Новый руль и новая приборная панель для Lada Vesta NG

Автор:
18 октября 2023 13:20
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Лада   авто   автомир   автомобили   машина   руль   тюнинг   
997
7
В скором времени на автомобили Lada Vesta смогут устанавливать новый руль и новую приборную панель. Компания «Феррум» из Тольятти собирается выпустить для автомобиля Lada Vesta NG специальное тюнинговое рулевое колесо и новую приборную панель. Предсерийные образцы уже проходят испытания на реальных автомобилях.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   Лада   авто   автомир   автомобили   машина   руль   тюнинг   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Вот если бы она двигло туда на 150 сил и автомат могла вкорячить.. эхх
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Ser 2 минуты назад
Браво!
Ну ! конечно! дело в том какой руль и при приборная панель!
Если ...это сделали, аппарат сразу станет - тойёотой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
mmamon1 15 минут назад
это ишшо прорыв ?))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Олег Полчаса назад
абасраЦЦа! Еще тюнингованные коврики и смело можно 500 тыс добавлять к цене
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
231
ruslan d 46 минут назад
Лучше бы они не рули улучшали )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
KE2646 Час назад
Тогда еще прямоток надо ставить, чтобы не слышать как эта чудо-панель скрипит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

16209



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вещи из прошлого: назад в 90-е и 2000-е
Вещи из прошлого: назад в 90-е и 2000-е
Эволюция мобильных телефонов
Эволюция мобильных телефонов
Набирающие популярность в сообществах
Печенье из поленты
Печенье из поленты
Линкор Yamashiro. Постройка и история службы
Линкор Yamashiro. Постройка и история службы
Ничего странного не замечаете?
Ничего странного не замечаете?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#ДТП#аварии#интересное#шоу бизнес#Ynews#Москва#США
#животные#автомир#Прикол#факты#авто аварии#забавно#конфликт#подборка#фильм#Жизнь
#машина#люди#в мире#интересно#Автовсячина#кино#позитив#собака#знаменитости#история
Ничего странного не замечаете? Ничего странного не замечаете? Итальянская Ferrari начала продавать новые автомобили за криптовалюту Итальянская Ferrari начала продавать новые автомобили за криптовалюту Cоветские аэросани Туполев А-3 в идеальном состоянии выставили на продажу Cоветские аэросани Туполев А-3 в идеальном состоянии выставили на продажу "Президентский" Hongqi L5 сможет купить любой желающий. Если найдёт столько денег "Президентский" Hongqi L5 сможет купить любой желающий. Если найдёт столько денег Концепт нового электрического спорткара Toyota FT-Se Концепт нового электрического спорткара Toyota FT-Se Краш-тест двух электромобилей Mercedes Краш-тест двух электромобилей Mercedes

На что жалуетесь?

Вернуться