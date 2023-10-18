Новый руль и новая приборная панель для Lada Vesta NG

В скором времени на автомобили Lada Vesta смогут устанавливать новый руль и новую приборную панель. Компания «Феррум» из Тольятти собирается выпустить для автомобиля Lada Vesta NG специальное тюнинговое рулевое колесо и новую приборную панель. Предсерийные образцы уже проходят испытания на реальных автомобилях.

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