Новый руль и новая приборная панель для Lada Vesta NG

997
7
В скором времени на автомобили Lada Vesta смогут устанавливать новый руль и новую приборную панель. Компания «Феррум» из Тольятти собирается выпустить для автомобиля Lada Vesta NG специальное тюнинговое рулевое колесо и новую приборную панель. Предсерийные образцы уже проходят испытания на реальных автомобилях.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Краш-тест двух электромобилей Mercedes
- Раритетный Ford Model A 1929 года выпуска на аукционе продали за смешную цену
- Итальянская Ferrari начала продавать новые автомобили за криптовалюту
- Концепт нового электрического спорткара Toyota FT-Se
- "Президентский" Hongqi L5 сможет купить любой желающий. Если найдёт столько денег
Метки: Автовсячина Лада авто автомир автомобили машина руль тюнинг
Новости партнёров
реклама
Если ...это сделали, аппарат сразу станет - тойёотой!