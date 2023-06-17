<<Глава Минфина предложил посадить всех чиновников за руль отечественных автомобилей>>

По мнению Антона Силуанова, у чиновников нужно отобрать личных водителей и посадить всех за руль отечественного автопрома. Мы же, со своей стороны предлагаем пересадить их не на новую модель Aura, а на что-нибудь попроще. Друзья, накидайте идей в комментариях, на чем, с вашей точки зрения, должен передвигаться среднестатистический чиновник.



