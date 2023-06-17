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Глава Минфина предложил посадить всех чиновников за руль отечественных автомобилей

Глава Минфина предложил посадить всех чиновников за руль отечественных автомобилей

Автор:
17 июня 2023 08:34
Сообщество : Автомир
Метки: Lada Aura   ПМЭФ   Силуанов   автоваз   автопром   чиновники   
1331
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Антон Силуанов уверен, что знает, как заставить чиновников более эффективно использовать государственные ресурсы.

После теста нового автомобиля Lada Aura, представленного "АвтоВАЗом", на котором новейший образец благополучно не смог завестись с первого раза из-за сработавшей защиты от внештатного запуска двигателя, глава Минфина выдал рациональное предложение.


«Если наши государственные управленцы сядут за руль, это будет более эффективное использование государственных ресурсов. И наверное, они станут ближе к народу, поскольку новая модель «АвтоВАЗа» вполне может заменить иностранные марки».


По мнению Антона Силуанова, у чиновников нужно отобрать личных водителей и посадить всех за руль отечественного автопрома. Мы же, со своей стороны предлагаем пересадить их не на новую модель Aura, а на что-нибудь попроще. Друзья, накидайте идей в комментариях, на чем, с вашей точки зрения, должен передвигаться среднестатистический чиновник.

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Метки: Lada Aura   ПМЭФ   Силуанов   автоваз   автопром   чиновники   
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31  комментарий
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1k
svarog19692007 2 часа назад
На "городской транспорт" их пересадить мля...
Чтоб узнали , как люди , на работу , или до нужного места добираются.
В каком он состоянии, как , и до скольки , он ходит , этот "транспорт"
(В частности в нашем городке )
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2k
Павел Христенко Полминуты назад
Предлагаю не мелочиться и уволить всех чиновников по всей стране! Сразу станем лучше жить. Гуляй анархия! О! чуть не забыл! Ментов и военных приравнять к чиновникам и тоже сразу всех уволить.
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921
Евгений 5 минут назад
"Глава Минфина предложил посадить всех чиновников"
Остальные слова лишние
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921
kolobok263 9 минут назад
когда то их на "Волги" пересаживали....один Немцов показательно покатался и бросил
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107
Александр Шевченко Полчаса назад
Достаточно просто посадить ... каждого первого есть за что.
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14k
Shtoppi Полчаса назад
<<Глава Минфина предложил посадить всех чиновников за руль отечественных автомобилей>>
-------------
это который уже по счету раз будет, когда подобная инициатива выдвигалась на рассмотрение? только вот, чинуши как ездили на изделиях иностранных производителей так и ездят, и менять они ничего в пользу отечественного автопрома не станут по очевидным причинам. так что, это очередной выброс кишечных газов в атмосферу, который не о чем.
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1k
Andrey G 43 минуты назад
Проблема то решается в миг, ездить чиновникам и их семья исключительно на отечественном автопрома, нахождение за границей не более 4 недель в году, и лечение исключительно в отечественных больницах.
Понятно, что одна страна не в силах произвести все препараты и все комплектующие для авто, но бОльшую часть легко. Разработка и сборка точно могут быть в РФ.
Но кто станет стрелять себе в ногу?
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8k
ишты 44 минуты назад
Моя идея в комментариях - убрать из заголовка слова "за руль отечественных автомобилей". Ведь каждый чиновник знает за что его нужно посадить...
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1k
ChePaev 49 минут назад
Было уже, проходили. Ельцин с Немцовым ( еще тогдашним директором ГАЗа) уже пытались пересадить всех чиновников на Волги))) Чиновники сказали «данунах, а давайте ездить на чем ездили раньше»
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3k
poбт 51 минуту назад
честно не понимаю зачем "предлагать"

все служебные авто должны быть отечественными, не нравится - езди на собственном
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4k
foggen2 51 минуту назад
Раздать всем по лисапеду.
Чтобы злыми не были......
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1k
SmartCat101 57 минут назад
было уже такое предложение лет 10 назад!!!
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19k
scorpick Час назад
Эту инициативу выдвигают регулярно раз в полгода разного рода популисты. Один даже на жёлтой калине рисовался.
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14k
KotSkripaley Час назад
Популисты, лакировщики, конъюнктурщики, чинодралы. Со времён перестройки всё сажают, а воз и ныне там. Лицемеры конченые, балалайки дешевые.
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389k
Алексей Час назад
был уже такой хрен в начале 90х.тоже всех хотел на волги пересадить
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65
Жан Батист Эммануэль Зорг Час назад
Немцов V2.0
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24k
MrGod Час назад
Опять запели песню о главном)) Через год кому то эта идея периодически на высказывания заходит....а воз и нынче там.
Чунишу - мастера ораторства а не дела, это мы уже давно знаем, нас не надо в этом постоянно убеждать.
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7k
perekrestok Час назад
А кому еще китайцы с отечественными шильдиками нужны? И так цены задрали до небес. Ну и китайские оригиналы подешевле выходят. Кстати думал про электромобиль. Нашел зарядку в километре от себя. И у нее постоянно заправляются 3 авто, одни и те же. Точно надо чиновников на наши авто пересадить, желательно на электромобили. А то целый завод в Москве возродили, который скоро опять скорее всего остановится из-за перепроизводства .
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1k
bigkoss Час назад
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7k
Компьютер DELL с монитором Час назад
На буй без смазки их пересадить
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3k
* You All Час назад
ещё и отечественные им покупать...пешком пусть ходят,или на маршрутках ездят,но ведь зассут с народом наедине оказаться
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