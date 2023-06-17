<<Глава Минфина предложил посадить всех чиновников за руль отечественных автомобилей>>

Антон Силуанов уверен, что знает, как заставить чиновников более эффективно использовать государственные ресурсы.
После теста нового автомобиля Lada Aura, представленного "АвтоВАЗом", на котором новейший образец благополучно не смог завестись с первого раза из-за сработавшей защиты от внештатного запуска двигателя, глава Минфина выдал рациональное предложение.
«Если наши государственные управленцы сядут за руль, это будет более эффективное использование государственных ресурсов. И наверное, они станут ближе к народу, поскольку новая модель «АвтоВАЗа» вполне может заменить иностранные марки».
По мнению Антона Силуанова, у чиновников нужно отобрать личных водителей и посадить всех за руль отечественного автопрома. Мы же, со своей стороны предлагаем пересадить их не на новую модель Aura, а на что-нибудь попроще. Друзья, накидайте идей в комментариях, на чем, с вашей точки зрения, должен передвигаться среднестатистический чиновник.
Источник:
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Чтоб узнали , как люди , на работу , или до нужного места добираются.
В каком он состоянии, как , и до скольки , он ходит , этот "транспорт"
(В частности в нашем городке )
Остальные слова лишние
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это который уже по счету раз будет, когда подобная инициатива выдвигалась на рассмотрение? только вот, чинуши как ездили на изделиях иностранных производителей так и ездят, и менять они ничего в пользу отечественного автопрома не станут по очевидным причинам. так что, это очередной выброс кишечных газов в атмосферу, который не о чем.
Понятно, что одна страна не в силах произвести все препараты и все комплектующие для авто, но бОльшую часть легко. Разработка и сборка точно могут быть в РФ.
Но кто станет стрелять себе в ногу?
все служебные авто должны быть отечественными, не нравится - езди на собственном
Чтобы злыми не были......
Причем штоб нАзиму их не меняли , а гоняли по сугробам на роликах !
Каково , а ?!
Чунишу - мастера ораторства а не дела, это мы уже давно знаем, нас не надо в этом постоянно убеждать.