В России появится новая китайская автомобильная марка, принадлежащая Nissan

1090
6
На рынок России готовится выйти новая китайская марка Venucia, принадлежащая концернам Nissan и Dongfeng. Первой моделью Venucia должен стать седан D60 Plus, но позже может появиться и кроссовер V-online.
Venucia V-online
Ixen Motors планирует начать продажи в России седана Venucia D60 Plus. При габаритах 4761х1803х1487 миллиметров он располагает колёсной базой 2,7 метра, что делает его близким по размерам, к примеру, к Changan Lamore. Объём багажника — 525 литров.
В Китае четырёхдверка оснащается 1,6-литровым мотором HR16, знакомым россиянам по ряду моделей Nissan и Lada. Развивает он на седане 122 л.с. и 155 Нм и работает в паре с вариатором. На набор 100 км/ч у Venucia D60 Plus уходит 12 секунд. В зависимости от комплектации седан может располагать медиасистемой с 10-дюймовым дисплеем и камерой заднего вида, электрорегулировками передних кресел и круиз-контролем.
Второй моделью для России может стать кроссовер Venucia V-online с необычным гранёным дизайном, но его появление пока не подтверждено. Не названы и цены на седан D60 Plus.
В Китае четырёхдверка оснащается 1,6-литровым мотором HR16, знакомым россиянам по ряду моделей Nissan и Lada. Развивает он на седане 122 л.с. и 155 Нм и работает в паре с вариатором. На набор 100 км/ч у Venucia D60 Plus уходит 12 секунд. В зависимости от комплектации седан может располагать медиасистемой с 10-дюймовым дисплеем и камерой заднего вида, электрорегулировками передних кресел и круиз-контролем.
Второй моделью для России может стать кроссовер Venucia V-online с необычным гранёным дизайном, но его появление пока не подтверждено. Не названы и цены на седан D60 Plus.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Самая большая в мире зарядная станция для электрокаров
- В России начались продажи белорусско-китайского кроссовера Belgee X50
- Во Владивостоке запустили производство пикапов ST6
- Появились первые фотографии нового тягача ГАЗ Валдай 45
- Калининградский завод Автотор объявил российские цены на кроссовер BAIC X55
Новости партнёров
реклама
А завёрнутый в пакет заменяет шпингалет .
А завёрнутый в пальто , заменяет целых сто.
В.В. Путин .