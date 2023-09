В России появится новая китайская автомобильная марка, принадлежащая Nissan

Ixen Motors планирует начать продажи в России седана Venucia D60 Plus. При габаритах 4761х1803х1487 миллиметров он располагает колёсной базой 2,7 метра, что делает его близким по размерам, к примеру, к Changan Lamore. Объём багажника — 525 литров.



В Китае четырёхдверка оснащается 1,6-литровым мотором HR16, знакомым россиянам по ряду моделей Nissan и Lada. Развивает он на седане 122 л.с. и 155 Нм и работает в паре с вариатором. На набор 100 км/ч у Venucia D60 Plus уходит 12 секунд. В зависимости от комплектации седан может располагать медиасистемой с 10-дюймовым дисплеем и камерой заднего вида, электрорегулировками передних кресел и круиз-контролем.



Второй моделью для России может стать кроссовер Venucia V-online с необычным гранёным дизайном, но его появление пока не подтверждено. Не названы и цены на седан D60 Plus.