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В России появится новая китайская автомобильная марка, принадлежащая Nissan

В России появится новая китайская автомобильная марка, принадлежащая Nissan

Автор:
29 сентября 2023 11:53
Сообщество : Автомир
Метки: Dongfeng   Nissan   Venucia   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   автопром   машина   
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На рынок России готовится выйти новая китайская марка Venucia, принадлежащая концернам Nissan и Dongfeng. Первой моделью Venucia должен стать седан D60 Plus, но позже может появиться и кроссовер V-online.
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Метки: Dongfeng   Nissan   Venucia   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   автопром   машина   
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5  комментариев
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10k
Борис Карабанов 41 минуту назад
Хорошая штука - капитализьм! Конкуренция, рынок, а на рынке много разных автомобилей, есть из чего выбрать посмотреть. Вот, опять, наверное, "народный" автомобиль. Миллиончика два? Последнее время, чувствую себя, как кот, разглядывающий красивых рыбов: "Покупаете? Не, любуемся."
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−3
Гондурас в огне 14 секунд назад
Х- уй завёрнутый в газету вам заменит сигарету !
А завёрнутый в пакет заменяет шпингалет .
А завёрнутый в пальто , заменяет целых сто.
В.В. Путин .
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56k
dima423 Час назад
Для России название тока надо поменять...че это за Венючия)))
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Добрый Бабайка

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