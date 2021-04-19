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"Что это еще за чурбачки?": мужчина удивился внутренней конструкции порога УАЗа

"Что это еще за чурбачки?": мужчина удивился внутренней конструкции порога УАЗа (2 фото + 1 видео)

Автор:
19 апреля 2021 07:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: авто   автопром   видео   из чего состоит   сюрприз   уаз   
2754
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Отечественное авто позиционируется как неприхотливая и проходимая машина, которой непочем даже самые убитые дороги. Однако, лучше не смотреть, из чего делают это чудо техники во избежание разочарования.

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Метки: авто   автопром   видео   из чего состоит   сюрприз   уаз   
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1k
Radugananebe 2 часа назад
Ну так выражение "из говна и палок" не просто так было придумано.
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Николай 23 секунды назад
Кто там собирается выпускать автомобиль который будет летать, такое чувство что мужик из будущего, и не из России...
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2k
Boltunishka 16 минут назад
Про солидный автомобиль порадовали
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1k
Тритий Полчаса назад
По проэкту его должны подорвать в бою через 16 минут ...... так зачем напрягаться !!!
А если серьёзно .....Пока кто то покупает и хвалит это гогно его будут выпускать )))
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1k
Алексей Matr Полчаса назад
Очередное доказательство того, что произволитель на покупателя кладет большущий болт. Даже если это делал не завод, а какая-то конторка по переоборудованию - сути дела это не меняет.
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3k
Alakazam Полчаса назад
... не ну а чё, тачила из эко материалов- полностью разложится за пару лет, не засоряя природу!
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8k
MihailoSerbiya Полчаса назад
Spyorli tehnologiyu u Forda . U Ford T bil derevyaniy pol .
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624
ekolog67 Полчаса назад
Мне кажется это не заводской пассажир. Скорее всего это какая то дешевая фирмочка занимается переоборудованием из из цельнометаллических фургонов в пассажирские или грузопассажирские.
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Виктор Полчаса назад
Это опалубка !
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Виктор Полчаса назад
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Виктор Полчаса назад
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3k
Leonid 46 минут назад
Электрод на 1:02 особенно повеселил
Ссылка www.youtube.com
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2k
Нескучный сад 47 минут назад
Удивляет тот факт, что какой-то "инженер-конструктор" решил, что не влагостойкая фанера на полу вездехода - норм, деревянный брусочек в конструкции пола - норм. А какой-то "менеджер" сказал ОК. При этом, проиндексировать цену в сторону увеличения УАЗ не забыл.
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2k
OLDer Нескучный сад 39 минут назад
еще и премию получили )))))
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730
Вир Норин Нескучный сад 19 минут назад
Не гоните на инженеров, они просто исполнители. Гниль идёт с головы. Менеджер проекта сказал сэкономить на палках, а заказчик или директор попросил ещё сэкономить и на говне. Обычная практика, к сожалению, при калькуляции себестоимости в любом производстве без контроля качества.
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15k
scorpick 50 минут назад
Когда бредил покупкой первой машины 20 лет назад, денег было 600 баксов (да, тогда за эти деньги можно было купить автомобиль), на шик не рассчитывал. Часто снилось, будто в покупаемом авто вместо кресел табуретки. Тупо деревянные табуретки. Это потом я видел, как передние стойки на Ниве заливают бетоном...
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−86
кох 54 минуты назад
это путенский прорыв или рывок?
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1k
Тритий кох Полчаса назад
Нтак Вован должен заботится о своих преданных избирателях)))
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3k
ezhik Час назад
"...в солидном авто.."...ну ну)
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15k
Maks Es Час назад
Зато плавучесть повышенная. :)
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17k
Anna Maks Es Час назад
гавно и так не тонет
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1k
Дмитрий Эквадор Лоха Час назад
Эхх... не понимают нынче люди всей прелести УАЗа... Этим сластолюбцам мягкую и плавную поповозку подавай и руль с усилителями и обогревами всякими.... А тут такого нет! Эта машина для тех, кто принимает решения не надеясь на гугл...
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26k
Aqueronte Дмитрий Эквадор Лоха 56 минут назад
Какая прелесть в этом? В деревяшках там где должен быть металл?
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1k
Тритий Дмитрий Эквадор Лоха 24 минуты назад
Да ... мы видем .... кто то заботливо принял решение без гуглА наху***ть дров под пол ...... вдруг люди в степи застрянут ...... пошукайте там , мож где поллирта запрятана.
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Дмитрий Эквадор Лоха Aqueronte 8 минут назад
да я не о деревяшках.... я о других преимуществах УАЗа, о которых не знает дизлайкающее поколение
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1k
Дмитрий Эквадор Лоха Тритий 6 минут назад
"видем", "пошукайте", "поллитра".... кажется, я вас идентифицировал))))
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1k
rezus_44 Час назад
Ой какой нежный , палочки ему не нравятся )) Да и ещё непонятно , может самодел какой то
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7k
Кенвуд Час назад
Ну вот кто его просил? Тоже мне, Кулибин
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3k
Едондер пуп Час назад
Небольшой брак - опалубку забыли снять)))
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