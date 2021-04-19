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Отечественное авто позиционируется как неприхотливая и проходимая машина, которой непочем даже самые убитые дороги. Однако, лучше не смотреть, из чего делают это чудо техники во избежание разочарования.
В соцсетях появился ролик, в котором мужчина снял обшивку порожка УАЗа и удивился: конструкция состоит из материалов, которые никто не ожидал увидеть в солидном авто.
Фанера толщиной 5мм без пропитки от влаги и гнили и деревянная палочка, похоже, изумили не только водителя шедевра отечественного автопрома. В соцсетях предположили, что чурбачок при случае можно использовать для растопки костра, а фанера - вещь полезная в любом смысле. А вы как считаете, уважаемые фишкяне?
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А если серьёзно .....Пока кто то покупает и хвалит это гогно его будут выпускать )))