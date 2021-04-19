Фанера толщиной 5мм без пропитки от влаги и гнили и деревянная палочка, похоже, изумили не только водителя шедевра отечественного автопрома. В соцсетях предположили, что чурбачок при случае можно использовать для растопки костра, а фанера - вещь полезная в любом смысле. А вы как считаете, уважаемые фишкяне?