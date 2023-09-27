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Сообщество Автомир 11797 постов • 838 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
В США выставили на торги Ладу с турбомотором мощностью 535 л.с.

В США выставили на торги Ладу с турбомотором мощностью 535 л.с.

Автор:
27 сентября 2023 14:08
Сообщество : Автомир
Метки: Toyota   Автовсячина   Аукцион   ВАЗ   Лада   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
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Доработкой авто 1988 года занимались тюнеры из Флориды. Теперь у него 535 л.с., 4-ступенчатая механика от Nissan 350Z и задний мост от Ford. Ну а в салоне появились система пожаротушения, съемный руль и спортивные кресла.

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Метки: Toyota   Автовсячина   Аукцион   ВАЗ   Лада   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
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3  комментария
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6k
hhwost 18 минут назад
к вопросу о "тюнинге"
как хобби - занятно и интересно, в гараже под пиво.
с практической точки зрения... делать из говна конфетку за ох..елион денег, когда за половину этих денег можно купить оригинальный фирменный авто с аналогичными "конфетными" параметрами. не понимаю.
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13k
Евгений Полчаса назад
Писец. Колхоз на выезде. Предлагаю следующую идею. Снять с Феррари или Порше кузов и поставить вместо него кузов от ушастого запора (где надо растянуть, где надо подогнать (лучше кувалдой, чтоб сохранить концепцию)).
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10k
Борис Карабанов 56 минут назад
А конкретный бас есть?
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