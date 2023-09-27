В США выставили на торги Ладу с турбомотором мощностью 535 л.с.

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Доработкой авто 1988 года занимались тюнеры из Флориды. Теперь у него 535 л.с., 4-ступенчатая механика от Nissan 350Z и задний мост от Ford. Ну а в салоне появились система пожаротушения, съемный руль и спортивные кресла.
Происхождение «пятёрки» аукцион не уточняет. Известно лишь, что автомобиль перевезли в США из Европы, где его готовили к ралли, в 2016 году. Можно предположить, что суперседан построили в одной из скандинавских стран, куда «лады» активно экспортировали в советские годы.
Подкапотное пространство избавлено от российского силового агрегата, его место заняла 3-литровая шестёрка 2JZ-GTE с кастомной системой наддува от Garrett, интеркулером и альтернативным выпускным коллектором. Работает мотор с 6-ступенчатой механикой от Nissan 350Z с двухдисковым сцеплением, а на задней оси размещён мост от Ford. В механизм рулевого управления интегрировали электроусилитель, в подвеске появились новые рычаги и амортизаторы. Останавливается боевая «пятёрка» при помощи дисковых тормозов на всех колёсах.
Спорткар также снабдили расширителями колёсных арок, воздухозаборниками, спойлером на крышке багажника и акриловыми стёклами. В салоне появился каркас безопасности, система пожаротушения, гоночные приборы и ковши OMP с ремнями безопасности Sabelt.
Энтузиазма у покупателей ВАЗ не вызывает — сейчас за него предлагают всего 10.5 тысячи долларов. Правда, до конца торгов ещё несколько дней.
Подкапотное пространство избавлено от российского силового агрегата, его место заняла 3-литровая шестёрка 2JZ-GTE с кастомной системой наддува от Garrett, интеркулером и альтернативным выпускным коллектором. Работает мотор с 6-ступенчатой механикой от Nissan 350Z с двухдисковым сцеплением, а на задней оси размещён мост от Ford. В механизм рулевого управления интегрировали электроусилитель, в подвеске появились новые рычаги и амортизаторы. Останавливается боевая «пятёрка» при помощи дисковых тормозов на всех колёсах.
Спорткар также снабдили расширителями колёсных арок, воздухозаборниками, спойлером на крышке багажника и акриловыми стёклами. В салоне появился каркас безопасности, система пожаротушения, гоночные приборы и ковши OMP с ремнями безопасности Sabelt.
Энтузиазма у покупателей ВАЗ не вызывает — сейчас за него предлагают всего 10.5 тысячи долларов. Правда, до конца торгов ещё несколько дней.
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Метки: Toyota Автовсячина Аукцион ВАЗ Лада авто автомир автомобили машина тюнинг
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как хобби - занятно и интересно, в гараже под пиво.
с практической точки зрения... делать из говна конфетку за ох..елион денег, когда за половину этих денег можно купить оригинальный фирменный авто с аналогичными "конфетными" параметрами. не понимаю.