В США выставили на торги Ладу с турбомотором мощностью 535 л.с.

Происхождение «пятёрки» аукцион не уточняет. Известно лишь, что автомобиль перевезли в США из Европы, где его готовили к ралли, в 2016 году. Можно предположить, что суперседан построили в одной из скандинавских стран, куда «лады» активно экспортировали в советские годы.



Подкапотное пространство избавлено от российского силового агрегата, его место заняла 3-литровая шестёрка 2JZ-GTE с кастомной системой наддува от Garrett, интеркулером и альтернативным выпускным коллектором. Работает мотор с 6-ступенчатой механикой от Nissan 350Z с двухдисковым сцеплением, а на задней оси размещён мост от Ford. В механизм рулевого управления интегрировали электроусилитель, в подвеске появились новые рычаги и амортизаторы. Останавливается боевая «пятёрка» при помощи дисковых тормозов на всех колёсах.



Спорткар также снабдили расширителями колёсных арок, воздухозаборниками, спойлером на крышке багажника и акриловыми стёклами. В салоне появился каркас безопасности, система пожаротушения, гоночные приборы и ковши OMP с ремнями безопасности Sabelt.



Энтузиазма у покупателей ВАЗ не вызывает — сейчас за него предлагают всего 10.5 тысячи долларов. Правда, до конца торгов ещё несколько дней.