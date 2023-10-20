Вездеход Варяг, созданный для суровых условий эксплуатации

По данным руководителя конструкторского бюро Дмитрия Киндякова, разработка проводилась с нуля. Машина является снегоболотоходом на шинах сверхнизкого давления.



Дебютный «Варяг» поставили на колеса диаметром в 1 600 мм, а второй экземпляр – на 1 300 мм. Это позволяет транспортировать большой объем груза или людей. Кузов сделан по бескапотной схеме. Дизельная силовая установка с рабочим объемом на 3,8 литров находится за передней осью. Внутри машины с длиной кузова в 5,67 м могут находиться до 14 пассажиров.



Модульная конструкция разрешает менять кузова. На двухосное шасси устанавливается кузов длиной 4 метра, а на трехосный – 6 метров. В качестве опции версию вездехода с меньшим размером колес можно укомплектовать работающим на бензине двигателем. Для горючего предусмотрены два 140-литровых бака. На 280 литрах дизельного топлива «Варяг» преодолевает расстояние в 1 700 км. Клиренс равен 580 мм.



Снегоболотоход оценили в минимальную сумму в 6 млн 800 тысяч рублей. Итоговая цена зависит от перечня технических возможностей и пожеланий клиентов.