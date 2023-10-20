Вездеход Варяг, созданный для суровых условий эксплуатации

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В Красноярском крае разработали снегоболотоход под названием «Варяг». Машина подходит для экстремальных условий при температуре за бортом до минуса 60 градусов по Цельсию.
По данным руководителя конструкторского бюро Дмитрия Киндякова, разработка проводилась с нуля. Машина является снегоболотоходом на шинах сверхнизкого давления.
Дебютный «Варяг» поставили на колеса диаметром в 1 600 мм, а второй экземпляр – на 1 300 мм. Это позволяет транспортировать большой объем груза или людей. Кузов сделан по бескапотной схеме. Дизельная силовая установка с рабочим объемом на 3,8 литров находится за передней осью. Внутри машины с длиной кузова в 5,67 м могут находиться до 14 пассажиров.
Модульная конструкция разрешает менять кузова. На двухосное шасси устанавливается кузов длиной 4 метра, а на трехосный – 6 метров. В качестве опции версию вездехода с меньшим размером колес можно укомплектовать работающим на бензине двигателем. Для горючего предусмотрены два 140-литровых бака. На 280 литрах дизельного топлива «Варяг» преодолевает расстояние в 1 700 км. Клиренс равен 580 мм.
Снегоболотоход оценили в минимальную сумму в 6 млн 800 тысяч рублей. Итоговая цена зависит от перечня технических возможностей и пожеланий клиентов.
Дебютный «Варяг» поставили на колеса диаметром в 1 600 мм, а второй экземпляр – на 1 300 мм. Это позволяет транспортировать большой объем груза или людей. Кузов сделан по бескапотной схеме. Дизельная силовая установка с рабочим объемом на 3,8 литров находится за передней осью. Внутри машины с длиной кузова в 5,67 м могут находиться до 14 пассажиров.
Модульная конструкция разрешает менять кузова. На двухосное шасси устанавливается кузов длиной 4 метра, а на трехосный – 6 метров. В качестве опции версию вездехода с меньшим размером колес можно укомплектовать работающим на бензине двигателем. Для горючего предусмотрены два 140-литровых бака. На 280 литрах дизельного топлива «Варяг» преодолевает расстояние в 1 700 км. Клиренс равен 580 мм.
Снегоболотоход оценили в минимальную сумму в 6 млн 800 тысяч рублей. Итоговая цена зависит от перечня технических возможностей и пожеланий клиентов.
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Метки: Автовсячина Варяг Россия Сделано у нас авто автомир автомобили вездеход машина снегоболотоход
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