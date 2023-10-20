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Вездеход Варяг, созданный для суровых условий эксплуатации

Вездеход Варяг, созданный для суровых условий эксплуатации

Автор:
20 октября 2023 12:47
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Варяг   Россия   Сделано у нас   авто   автомир   автомобили   вездеход   машина   снегоболотоход   
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В Красноярском крае разработали снегоболотоход под названием «Варяг». Машина подходит для экстремальных условий при температуре за бортом до минуса 60 градусов по Цельсию.

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Метки: Автовсячина   Варяг   Россия   Сделано у нас   авто   автомир   автомобили   вездеход   машина   снегоболотоход   
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8  комментариев
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Название многообещающее. Ну, по крайней мере, врагу не сдастся.
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Роман 2 минуты назад
Что-то внешний вид напоминает разработку школьного кружка) Причем советского!!! Просто и мощно.
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30k
BuG 16 минут назад
Чего только не придумают, лишь бы дороги не делать. (c)
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−18
Roman Roman Полчаса назад
Снегоболотоасфальтогрунтовкотрапинколёдощебенкокамнеход. Может что забыл, а то ведь не поедет
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6k
Wadim 46 минут назад
Ну вот, вариант проверки вездеходов.
Ссылка www.youtube.com
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1k
Илья Час назад
Надеюсь это не ГЛУБОХО МОДЕРНОВЫЙ ГАЗ 66?
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319
ruslan d Час назад
Шикарная вещь , салон протюнить и пушка/бомба
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Добрый Бабайка

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