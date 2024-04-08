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В России разработан литровый двигатель мощностью 105 л.с.

В России разработан литровый двигатель мощностью 105 л.с.

Автор:
08 апреля 2024 15:48
Сообщество : Автомир
Метки: Gimura   Автовсячина   Россия   Сделано у нас   авто   автомир   автомобили   двигатель   машина   
2980
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В России разработали новый отечественный двигатель под названием Gimura 1000s. Он был представлен на выставке «Мотовесна-2024» в Москве. Силовой агрегат разработан группой энтузиастов из Казани под руководством Рустема Зарипова, который также является инвестором проекта.

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Метки: Gimura   Автовсячина   Россия   Сделано у нас   авто   автомир   автомобили   двигатель   машина   
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37  комментариев
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61k
turyst Час назад
Хм... А Gimura это на каком языке?
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168
Артём 5 минут назад
Такое ощущение, что этот движок предназначен для чего-то, что пролетит 2000 км, и будет сбито корпусами очередной кукаринской электростанции.
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14k
кот базилий 5 минут назад
В музее так и останется как экспонат.
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926k
А.Берестенко 7 минут назад
Атмосферник, 1 л - 105 лошадей?!
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826
Александр 11 минут назад
Мой поклон, надеюсь это только начало. Без простых двигателей не будет сложных. Сделать что-то в нашей стране сейчас не очень просто, а мы должны делать все!
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529
ivandike Полчаса назад
И что тут нового?
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25k
MrGod Полчаса назад
Ну снять с литрового движка можно и 250 кобыл, тут вопрос в другом, какой ресурс у него?
С каких (чьих) комплектующих он собран?
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24k
sanchesS80 Полчаса назад
Высокооборотисный мотодвигатель, высокая степень сжатия. Поэтому по мощности ничего необычного.
Надо смотреть по крутящему моменту на серединке - получается уже не очень. Если поставить в машину, то придётся постоянно крутить чтобы ехало. Если только ставить во что-то совсем маленькое вроде "матиза"
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10k
Доктор 36 минут назад
Сделали и дай Бог !
Только название почему не русское ?
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20k
babuby 42 минуты назад
Gimura.... Какое истинно-Русское название!
Но почему-то, даже не зная из чьих комплектующий собран двигатель, от названия уже за версту пахнет Китаем!
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1k
Victor Chromov 42 минуты назад
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−10
Lachplesis 46 минут назад
8000 об/мин этот движок может достигнуть один раз
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63k
Олег 49 минут назад
Дай Бог.... Может вместо переклеивания шильдиков будет нормальный двигатель у отечественной техники.
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10k
vasilykopkov 50 минут назад
Геморный короче:)

"Как вы яхту назовете, так она и поплывёт."
(с) Капитан Врунгель
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36k
Fat Lynx 56 минут назад
За 500 миллионов рублей можно только землю взять под завод и электричество подвести... может быть... и это без газа!
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Час назад
Вот есть же и хорошие новости!
Критиковать не буду, сделали - молодцы!
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6k
Отвратительный Мужик Час назад
Интересно какой ресурс у данного двс . Если 100-150 то спасибо не надо.
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25k
SolomonA 2 часа назад
Хорошие новости. Вот только зачем надо было делать трехцилиндровый двигатель, который неуравновешен по трем моментам? Почему нельзя было сделать "традиционный" 4-х цилиндровый? Он значительно проще по конструкции, так как в нем неуравновешены только силы инерции второго порядка. А в трешке придется мутить балансирные валы для борьбы с вибрацией.
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391
Дело SolomonA 57 минут назад
Вы хотите сказать, что они потратили 100 лямов на картинку, образца не было, испытаний не было, а все вопросы с балансировкой теперь будет решать кто-то из комментаторов с Фишек... Например, Вы?
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