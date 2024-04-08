В России разработан литровый двигатель мощностью 105 л.с.

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В России разработали новый отечественный двигатель под названием Gimura 1000s. Он был представлен на выставке «Мотовесна-2024» в Москве. Силовой агрегат разработан группой энтузиастов из Казани под руководством Рустема Зарипова, который также является инвестором проекта.
Новый двигатель Gimura 1000s имеет рабочий объем 1 литр и развивает мощность в 105 лошадиных сил, с крутящим моментом 106 Нм. В турбированной версии его мощность может достигать 215 лошадиных сил.
Одной из важных особенностей этого двигателя является полностью алюминиевая конструкция весом всего 60 кг, что делает его одним из самых легких в своем классе. Уровень локализации двигателя достигает 75%. Большинство деталей отливается на предприятии, а коленвал и распредвал заказываются у подрядчиков. Некоторые компоненты, такие как форсунки и дроссельная заслонка, заимствованы от двигателя «АвтоВАЗа».
Мотор Gimura 1000s предназначен для использования в легкой технике, такой как квадроциклы и снегоходы. Однако, теоретически, его можно будет устанавливать на легковые автомобили.
Мотор Gimura 1000s предназначен для использования в легкой технике, такой как квадроциклы и снегоходы. Однако, теоретически, его можно будет устанавливать на легковые автомобили.
Запуск производства в Казани запланирован на 2025 год. Начальный объем производства составит 300 единиц в месяц. Ожидается, что проект окупится в течение трех лет. На данный момент на разработку было затрачено более 100 млн рублей, однако для строительства завода требуется дополнительное финансирование в размере не менее 500 млн рублей, поэтому ведется поиск соинвесторов.
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С каких (чьих) комплектующих он собран?
Не осилил прочитать весь пост?
Надо смотреть по крутящему моменту на серединке - получается уже не очень. Если поставить в машину, то придётся постоянно крутить чтобы ехало. Если только ставить во что-то совсем маленькое вроде "матиза"
Только название почему не русское ?
потому что задел сразу на экспорт, не?
Но почему-то, даже не зная из чьих комплектующий собран двигатель, от названия уже за версту пахнет Китаем!
"Как вы яхту назовете, так она и поплывёт."
(с) Капитан Врунгель
Критиковать не буду, сделали - молодцы!
Так что должно хватить.
PS: ну еще можно в старую ОКУ запердолить или в инвалидку, но у них тоже пробеги менее 150 тыс. ибо кузов сгнивает быстрее.
На дорожном моте или на круизере еще может быть и больше, но там уже двиганы почти как на машинах почти, а стоят они, бывпет, даже дороже автомобиля.
С другой стороны: что дешевле - балансирный вал с противовесами или полноценный цилиндр с поршнем, клапанами и т.п. У 3-цилиндрового - короче коленвал, короче валы ГРМ, минус поршень, минус цилиндр, минус клапана; в плюс балансирные валы. Может +/- то на то и выйти по цене.