В России разработан литровый двигатель мощностью 105 л.с.

Одной из важных особенностей этого двигателя является полностью алюминиевая конструкция весом всего 60 кг, что делает его одним из самых легких в своем классе. Уровень локализации двигателя достигает 75%. Большинство деталей отливается на предприятии, а коленвал и распредвал заказываются у подрядчиков. Некоторые компоненты, такие как форсунки и дроссельная заслонка, заимствованы от двигателя «АвтоВАЗа».



Мотор Gimura 1000s предназначен для использования в легкой технике, такой как квадроциклы и снегоходы. Однако, теоретически, его можно будет устанавливать на легковые автомобили.