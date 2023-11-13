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Соцопрос россиян о дорожном движении за 68 миллионов рублей

Соцопрос россиян о дорожном движении за 68 миллионов рублей

Автор:
13 ноября 2023 13:17
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   дорожное движение   машина   соцопрос   
1667
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В России хотят потратить 68 миллионов рублей на проведение социологического опроса об организация дорожного движения в стране. Но самое интересное тут то, что планируется опросить всего 1600 человек!

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Метки: Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   дорожное движение   машина   соцопрос   
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12  комментариев
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10k
Billi_Bons Час назад
Переведите мне. Я опрошу 2600 человек.
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13k
kotovski 36 минут назад
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57k
dima423 43 минуты назад
Я готов провести лично, давайте 68 лямов))
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448
Человек Наблюдающий 45 минут назад
Всё что касается дорог, у нас дорого. Даже опрос.
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1k
Андрей Кузнецов 46 минут назад
есть много анекдотов про опросы в вилла рибо и измерения в вилла баджо. пересказывать смысла нет.
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6k
alex 50 минут назад
ЦОДД МОСКВЫ самые заднеприводные из всех заднеприводных
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6k
TirAn Час назад
Ну если они хотят заплатить по 42750 руб каждому из 1600 опрашиваемых, тогда я готов опроситься.
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748
Александр Сергеев Час назад
Начало статьи отличается от концовки.
"В России хотят потратить 68 миллионов рублей на проведение социологического опроса об организация дорожного движения в стране. Но самое интересное тут то, что планируется опросить всего 1600 человек!"

"Ежемесячные опросы необходимо проводить среди 1,6 тыс. респондентов с полной записью разговора.В конце года должен быть сформирован итоговый отчет по результатам...."

То есть уже не "всего" 1600 человек.
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