Соцопрос россиян о дорожном движении за 68 миллионов рублей

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В России хотят потратить 68 миллионов рублей на проведение социологического опроса об организация дорожного движения в стране. Но самое интересное тут то, что планируется опросить всего 1600 человек!
Дирекция федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения» потратит 68,4 млн рублей на проведение социологических опросов россиян об их удовлетворенности дорожным движением в 2024 году.
Согласно техзаданию по проведению социсследования (есть в распоряжении «Газеты.Ru»), подрядчик должен будет провести ежемесячные телефонные опросы водителей, пассажиров и пешеходов на тему того, насколько им нравится организация дорожного движения в стране.
«Интервьюер ведет себя так, чтобы фиксировать подлинную, а не подсказанную позицию респондентов, что означает: полностью исключить какие-либо подсказки во время интервью; адекватно оценивать ответы, идентифицируя их с вариантами ответов на вопросы анкет; строго следовать вопросам анкеты», — отмечается в техзадании.
Ежемесячные опросы необходимо проводить среди 1,6 тыс. респондентов с полной записью разговора. В конце года должен быть сформирован итоговый отчет по результатам полевого исследования, в том числе с разбивкой по регионам, говорится в задании.
Согласно техзаданию по проведению социсследования (есть в распоряжении «Газеты.Ru»), подрядчик должен будет провести ежемесячные телефонные опросы водителей, пассажиров и пешеходов на тему того, насколько им нравится организация дорожного движения в стране.
«Интервьюер ведет себя так, чтобы фиксировать подлинную, а не подсказанную позицию респондентов, что означает: полностью исключить какие-либо подсказки во время интервью; адекватно оценивать ответы, идентифицируя их с вариантами ответов на вопросы анкет; строго следовать вопросам анкеты», — отмечается в техзадании.
Ежемесячные опросы необходимо проводить среди 1,6 тыс. респондентов с полной записью разговора. В конце года должен быть сформирован итоговый отчет по результатам полевого исследования, в том числе с разбивкой по регионам, говорится в задании.
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"В России хотят потратить 68 миллионов рублей на проведение социологического опроса об организация дорожного движения в стране. Но самое интересное тут то, что планируется опросить всего 1600 человек!"
"Ежемесячные опросы необходимо проводить среди 1,6 тыс. респондентов с полной записью разговора.В конце года должен быть сформирован итоговый отчет по результатам...."
То есть уже не "всего" 1600 человек.
Не написано РАЗНЫХ человек
Будут приходить в ВУЗ, через ректора - и опрашивать "на паре" студентов
Участники движения - однозначно, не в тюрьме ж сидят, и не парализованные больные
ВУАЛЯ
условия тендера ВЫПОЛНЕНЫ
"после пар"
68 лямом на телефонный обзвон ну