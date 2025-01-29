Китаец собрал брутальный багги-вездеход

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Как шутит автор - "проходимость такая, что можно было бы даже гоняться за динозаврами". Детальных характеристик он не приводит, но выглядит всё это интересно.
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Метки: Авто Видео Китай автомир автомобили багги вездеход внедорожник китайский автомобиль машина самоделка
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Мои знакомые собрали багги с мотором от литрового Suzuki GSX-R. Реально бешеная табуретка.
Ну а про эту Окушку наверное все знают.