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Китаец собрал брутальный багги-вездеход

Китаец собрал брутальный багги-вездеход

Автор:
29 января 2025 09:22
Сообщество : Автомир
Метки: Авто   Видео   Китай   автомир   автомобили   багги   вездеход   внедорожник   китайский автомобиль   машина   самоделка   
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Как шутит автор - "проходимость такая, что можно было бы даже гоняться за динозаврами". Детальных характеристик он не приводит, но выглядит всё это интересно.
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Метки: Авто   Видео   Китай   автомир   автомобили   багги   вездеход   внедорожник   китайский автомобиль   машина   самоделка   
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Совранский Полчаса назад
Давно подобные идеи "бродят", но всё остается на "шоу"((
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46k
АнтонПолднев Полчаса назад
Да уж. Клёвая телега. И мотор явно мощнецкий. Жаль нет ТТХ. Интересно было бы ознакомиться.
Мои знакомые собрали багги с мотором от литрового Suzuki GSX-R. Реально бешеная табуретка.
Ну а про эту Окушку наверное все знают.

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Дальнобой
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