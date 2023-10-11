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В России стартовали продажи автомобиля Москвич 6

В России стартовали продажи автомобиля Москвич 6

Автор:
11 октября 2023 14:50
Сообщество : Автомир
Метки: JAC   Автовсячина   КИтай   Москвич   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   
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В России начались продажи нового автомобиля Москвич 6. Дилеры предлагают его по начальной цене 2 626 000 рублей. Технически это китайский автомобиль Jac Sehol A5 Plus, продаваемый в нашей стране под отечественной маркой.
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Метки: JAC   Автовсячина   КИтай   Москвич   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   
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4  комментария
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1k
VSh 24 минуты назад
Были бы у меня лишние лям-два, взял бы себе праворульку или леворульку японскую из японии. Ну или на худой конец корейского корейца из кореи. Вот только нет у меня ляма-два. Но вот это за 2800, нет уж извините.
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2k
Алексей Гулевич 7 секунд назад
вот москвич, а это галимая подделка
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23
Олег Нестерович 12 минут назад
Как в старом анекдоте про нового русского: "Беру за рубль, продаю за три и на эти 2 процента живу"
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24k
ЦСКА 38 минут назад
Сколько!? Они совсем там ох......ристианском смирении забыли!?
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