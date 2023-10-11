В России стартовали продажи автомобиля Москвич 6

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В России начались продажи нового автомобиля Москвич 6. Дилеры предлагают его по начальной цене 2 626 000 рублей. Технически это китайский автомобиль Jac Sehol A5 Plus, продаваемый в нашей стране под отечественной маркой.
Автомобиль «Москвич 6» С-класса комплектуется 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 136 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором.
Для покупки пока доступны две модификации: «Комфорт» и «Бизнес». Самый дешевый лифтбек стоит 2 626 000 рублей, а за версию побогаче придется отдать уже 2 826 000 рублей. Возможна скидка в размере 290 000 рублей, при условии сдачи автомобиля в трейдин и покупке в кредит.
Автомобиль в топовой комплектации «Престиж» поступит в продажу позже. Цена на него пока неизвестна.
Для покупки пока доступны две модификации: «Комфорт» и «Бизнес». Самый дешевый лифтбек стоит 2 626 000 рублей, а за версию побогаче придется отдать уже 2 826 000 рублей. Возможна скидка в размере 290 000 рублей, при условии сдачи автомобиля в трейдин и покупке в кредит.
Автомобиль в топовой комплектации «Престиж» поступит в продажу позже. Цена на него пока неизвестна.
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Метки: JAC Автовсячина КИтай Москвич Россия авто автомир автомобили машина
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