В России стартовали продажи автомобиля Москвич 6

Автомобиль «Москвич 6» С-класса комплектуется 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 136 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором.



Для покупки пока доступны две модификации: «Комфорт» и «Бизнес». Самый дешевый лифтбек стоит 2 626 000 рублей, а за версию побогаче придется отдать уже 2 826 000 рублей. Возможна скидка в размере 290 000 рублей, при условии сдачи автомобиля в трейдин и покупке в кредит.



Автомобиль в топовой комплектации «Престиж» поступит в продажу позже. Цена на него пока неизвестна.