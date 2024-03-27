Новые «Москвичи» наконец-то начали хорошо продаваться

740
3
В начале марта столичный автозавод объявил о значительном снижении цен на некоторые свои модели, в результате чего автомобиль Москвич 3 стал самым дешёвым кроссовером на российском рынке и, наконец-то, начал продаваться. Его можно приобрести по цене от 1 590 000 до 1 655 000 рублей.
Значительное снижение цен на «Москвичи» привело к резкому увеличению спроса на эти автомобили. Машины начали расхватывать как горячие пирожки.
Это снижение цен объясняется внедрением нового подхода к ценообразованию и отказом от дополнительных условий, таких как кредиты и трейд-ин.
В результате снижения автосалонами цен на кроссоверы «Москвич 3», спрос на них значительно вырос. Дилеры сообщают о стремительной распродаже остатков таких автомобилей, особенно моделей с вариатором. Их в продаже уже почти не осталось. По словам продавцов, альтернатив «Москвичу» на российском рынке по таким ценам просто нет.
Однако, если снижение цен на «Москвич 3» сказалось на его спросе, то «Москвич 6» все еще имеется у дилеров в достаточном количестве. В данный момент лифтбэк можно приобрести по цене от 2 136 000 до 2 626 000 рублей.
Это снижение цен объясняется внедрением нового подхода к ценообразованию и отказом от дополнительных условий, таких как кредиты и трейд-ин.
В результате снижения автосалонами цен на кроссоверы «Москвич 3», спрос на них значительно вырос. Дилеры сообщают о стремительной распродаже остатков таких автомобилей, особенно моделей с вариатором. Их в продаже уже почти не осталось. По словам продавцов, альтернатив «Москвичу» на российском рынке по таким ценам просто нет.
Однако, если снижение цен на «Москвич 3» сказалось на его спросе, то «Москвич 6» все еще имеется у дилеров в достаточном количестве. В данный момент лифтбэк можно приобрести по цене от 2 136 000 до 2 626 000 рублей.
Источник:
Ссылки по теме:
- Росатом представил прототип электромобиля
- В Москве начали тестировать самокаты с номерами, а в Саратове ввели запрет на передвижение
- В США построили гигантскую тележку для супермаркета из старого автомобиля VW Beetle
- Накладной бампер способен снизить смертность от аварий до 60%
- BMW представила концепт электрического кроссовера Vision X, который выйдет в следующем году
Метки: Автовсячина Китай Москва Москвич Россия Сделано у нас авто автозавод автомир автомобили завод машина
Новости партнёров
реклама
Китайская сборка за 23 тысячи баксов.
И наша, гжельская, за 430 тысяч рублей ( 17 тыд).
Это я к тому, что логично, когда наша сборка дешевле.
Нет растоможки и т.п. поборов.
А когда наша сборка дороже привезённой из Китая, это не логично.
Как-то так.