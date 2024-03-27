Новые «Москвичи» наконец-то начали хорошо продаваться

Значительное снижение цен на «Москвичи» привело к резкому увеличению спроса на эти автомобили. Машины начали расхватывать как горячие пирожки.



Это снижение цен объясняется внедрением нового подхода к ценообразованию и отказом от дополнительных условий, таких как кредиты и трейд-ин.



В результате снижения автосалонами цен на кроссоверы «Москвич 3», спрос на них значительно вырос. Дилеры сообщают о стремительной распродаже остатков таких автомобилей, особенно моделей с вариатором. Их в продаже уже почти не осталось. По словам продавцов, альтернатив «Москвичу» на российском рынке по таким ценам просто нет.



Однако, если снижение цен на «Москвич 3» сказалось на его спросе, то «Москвич 6» все еще имеется у дилеров в достаточном количестве. В данный момент лифтбэк можно приобрести по цене от 2 136 000 до 2 626 000 рублей.