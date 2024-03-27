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Новые «Москвичи» наконец-то начали хорошо продаваться

Новые «Москвичи» наконец-то начали хорошо продаваться

Автор:
27 марта 2024 15:16
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Китай   Москва   Москвич   Россия   Сделано у нас   авто   автозавод   автомир   автомобили   завод   машина   
740
3
В начале марта столичный автозавод объявил о значительном снижении цен на некоторые свои модели, в результате чего автомобиль Москвич 3 стал самым дешёвым кроссовером на российском рынке и, наконец-то, начал продаваться. Его можно приобрести по цене от 1 590 000 до 1 655 000 рублей.

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Метки: Автовсячина   Китай   Москва   Москвич   Россия   Сделано у нас   авто   автозавод   автомир   автомобили   завод   машина   
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6  комментариев
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83
ГТА Форевер 47 минут назад
Беееегуууу у у уу у!
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54k
Андрей 36 минут назад
Хорошая новость! У россиян появляются новые автомобили.
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770
Quantimus 36 минут назад
Те, у кого деньги есть, вполне могут и купить. Для меня автоновости уже больше что-то далёкое, как цены на яхты миллиардеров. Как моя старушка гранта развалится буду ходить пешком.
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60k
turyst 38 минут назад
Когда, в 2007 году, я покупал своего китайца, продавались две версии.

Китайская сборка за 23 тысячи баксов.
И наша, гжельская, за 430 тысяч рублей ( 17 тыд).

Это я к тому, что логично, когда наша сборка дешевле.
Нет растоможки и т.п. поборов.

А когда наша сборка дороже привезённой из Китая, это не логично.

Как-то так.
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1140 постов (1133 в горячем)

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