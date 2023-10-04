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Беспроводная зарядка BMW приводит к поломке iPhone 15

Беспроводная зарядка BMW приводит к поломке iPhone 15

Автор:
04 октября 2023 15:12
Сообщество : Автомир
Метки: Apple   BMW   iPhone 15   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   зарядное устройство   машина   
1604
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Контакт с площадкой беспроводной зарядки в автомобилях BMW нарушает работу нового яблочного смартфона iPhone 15. Как пишут пользователи в сети - подружить два устройства пока не получилось.

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Метки: Apple   BMW   iPhone 15   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   зарядное устройство   машина   
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5  комментариев
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59k
Олег Час назад
не будет у меня ни бмв, ни айфона... описанных проблем мне не видать
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12k
Просто Царь 16 минут назад
Вот поэтому я никогда новые модели не покупаю.
Пусть сначала уберут стружку и опилки, а потом посмотрю.
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6k
hhwost 47 минут назад
у меня Мазда и Самсунг, мне по..уй
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1k
adssaf afasffdsga 48 минут назад
А может это не баг, а фича. Может, яблочники не так поняли - надо было не обменивать на новый, а новый покупать.
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665
Шурман 2 часа назад
то есть адаптеры которые батарею убивали начиная с 10-11 в подлокотнике это хенря и тут вспомнили про айфон 15 , он в данный момент в моих руках и моей жены , попользовались 3 дня сделал ДФУ , протер и поставил у себя в магазине . Одно и тоже изменений нет . Я не всегда на яблоках , Но компы только их , я делаю им полный сервис и авторизированный сервис . 15 сырой еще ,я гарантию даю через 4 месяца вылет обновление как 6 или 7 или х
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