Беспроводная зарядка BMW приводит к поломке iPhone 15

Пополнение энергозапаса гаджета при помощи беспроводной системы BMW отправляет iPhone 15 в режим восстановления данных с белым экраном. После перезагрузки устройства отказывает чип NFC, который обеспечивает работу Apple Pay и позволяет применять смартфон в качестве автомобильного ключа.



Уточняется, что некоторым владельцам iPhone 15 компания Apple уже заменила повреждённые устройства, однако новые экземпляры сохраняют уязвимость. Делается вывод, что постоянного решения пока не существует, как и официального объяснения возникновения поломки.



На проблему жалуются владельцы iPhone 15 в версиях Pro и Pro Max. Однако предполагается, что и более бюджетные модификации могут быть подвержены той же неполадке.