Беспроводная зарядка BMW приводит к поломке iPhone 15

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Контакт с площадкой беспроводной зарядки в автомобилях BMW нарушает работу нового яблочного смартфона iPhone 15. Как пишут пользователи в сети - подружить два устройства пока не получилось.
Пополнение энергозапаса гаджета при помощи беспроводной системы BMW отправляет iPhone 15 в режим восстановления данных с белым экраном. После перезагрузки устройства отказывает чип NFC, который обеспечивает работу Apple Pay и позволяет применять смартфон в качестве автомобильного ключа.
Уточняется, что некоторым владельцам iPhone 15 компания Apple уже заменила повреждённые устройства, однако новые экземпляры сохраняют уязвимость. Делается вывод, что постоянного решения пока не существует, как и официального объяснения возникновения поломки.
На проблему жалуются владельцы iPhone 15 в версиях Pro и Pro Max. Однако предполагается, что и более бюджетные модификации могут быть подвержены той же неполадке.
Уточняется, что некоторым владельцам iPhone 15 компания Apple уже заменила повреждённые устройства, однако новые экземпляры сохраняют уязвимость. Делается вывод, что постоянного решения пока не существует, как и официального объяснения возникновения поломки.
На проблему жалуются владельцы iPhone 15 в версиях Pro и Pro Max. Однако предполагается, что и более бюджетные модификации могут быть подвержены той же неполадке.
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Пусть сначала уберут стружку и опилки, а потом посмотрю.