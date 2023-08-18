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Первые фотографии последствий пожара на грузовом судне, перевозившем 3784 автомобиля

Первые фотографии последствий пожара на грузовом судне, перевозившем 3784 автомобиля

Автор:
18 августа 2023 12:55
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   Mercedes   Porsche   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   море   пожар   
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Сайт CarBuzz опубликовал фотографии, сделанные в трюме сгоревшего судна-автомобилевоза Fremantle Highway, который перевозил 3784 автомобиля. Часть груза уцелела, но подверглась температурному воздействию и воде пожарных служб.
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Метки: BMW   Mercedes   Porsche   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   море   пожар   
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7  комментариев
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26k
Федор 2 часа назад
Может стоит обязать владельцев грузов снимать аккумуляторы после погрузки на судно? Или электрокары грузить отдельно, во взрывозащищенное отделение?
Попробуйте аккумулятор отправить авиаперевозкой)) Скажут что это опасный груз и им занимается другая авиакомпания за совсем другие деньги))
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22k
BiZ 10 минут назад
нормальная банька получилась
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20k
Александр 18 минут назад
С такой фигнёй перевозчики откажутся перевозить электро машины. Или буду драть цену в три раза выше за перевозку, как и страховщики.
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1k
The Graff Час назад
Расскажи мне "ЕСЧО" про "экологичные" электромобили!!
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20k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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