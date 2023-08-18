Первые фотографии последствий пожара на грузовом судне, перевозившем 3784 автомобиля

Кузова машин сильно повреждены, металл частично уничтожен. Тем не менее в остовах можно узнать Porsche 911 и Taycan, а также пятидверные MINI. Основную массу груза составляли автомобили BMW и Mercedes-Benz.



Fremantle Highway рассчитан на 6000 машин. Во время злополучного рейса на борту было 3784 автомобиля. Изначально говорилось, что электрических из них всего 25, однако позже начало фигурировать число 498. Предположительно, батарея одного из них самовоспламенилась.



Спасатели сообщают, что до некоторых палуб огонь не добрался, и машины на них не сгорели. Однако они, скорее всего, испытали воздействие высоких температур и воды пожарных. Их вряд ли возможно передавать клиентам.



Предварительно ущерб оценивается в 330 миллионов долларов. Это только стоимость сгоревших машин, без учёта самого погибшего судна. Год назад в результате аналогичного инцидента был уничтожен корабль Felicity Ace. Не исключено, что теперь судовладельцы введут запрет на транспортировку электромобилей или особые условия для них.