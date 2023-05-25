BMW показала сразу две версии новой "пятёрки"

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Не прошло и нескольких недель после дебюта Mercedes-Benz E-класса, как BMW рассекретила его главного конкурента. «Пятёрка» восьмого поколения сохранила привычную концепцию, но изменено практически всё: от внешности и архитектуры салона до моторной гаммы и материалов отделки. Кроме того, у 5-й серии впервые появилась электроверсия с индексом I5. Именно батарейный седан, как минимум на первых порах, будет играть роль самой мощной модификации. В продаже новинка появится в октябре, но выход семейства на рынок растянется примерно на полгода.
Автомобиль базируется на прежней платформе с традиционным набором подвесок: от стандартной до адаптивной и спортивной. Однако компания заявляет о том, что кузов «пятёрки» стал заметно жёстче, а настройки ходовой части подбирались с учётом специфики силовых агрегатов. Как и ранее, доступны активные стабилизаторы, управляемые задние колёса и М-тормоза.
Не принесла смена поколений и радикальных изменений во внешности, как это произошло с «семёркой». Стилисты BMW отмечали, что примеряли на более компактный седан и двухэтажную оптику, и огромные «ноздри», но решили от этой идеи отказаться ради консервативно настроенной части аудитории семейства. Тем не менее восьмое поколение 5-й серии получило и новые обводы кузова, и более массивную решётку радиатора, и оригинальные бамперы странных очертаний. «Пятёрка» слегка подросла как в длину, так и в высоту. Последнее обусловлено необходимостью интегрировать в днище аккумуляторные элементы.
В салоне появились скошенный руль, переработанный центральный тоннель и уже ставший традиционным для новых BMW цифровой кокпит с 12.3-дюймовой панелью приборов и экраном медиакомплекса на 14.9 дюйма. Сама система теперь работает на свежей версии операционки iDrive 8.5, чьё главное достижение — упрощённый интерфейс. Число физических кнопок в салоне сокращено в пользу сенсорных панелей и разнообразных слайдеров.
Среди любопытных нововведений — набор казуальных игр, предустановленных на медиасистему, геймпадами для которых будут выступать смартфоны пассажиров, и веганская отделка интерьера из синтетических материалов. В базовой комплектации BMW 5-й серии получит спортивные сиденья. За комфортные кресла и отделку кожей придётся доплачивать.
На старте продаж в Европе «пятёрка» получит только базовые версии 2-литровых четвёрок. Бензиновая благодаря стартёр-генератору развивает 208 л. с. и 330 Нм, дизельная — 197 л. с. и 400 Нм. Оба мотора агрегатируются с 8-ступенчатым автоматом, но только дизелю доступен полный привод. В США будут более мощные двигатели — форсированный до 258 л. с. 4-цилиндровый и шестёрка на 381 л. с. Весной 2024 года на рынке появятся 6-цилиндровый дизель и полноценные подзаряжаемые гибриды мощностью до 489 л. с.
Желающим заполучить заряженную «пятёрку» пораньше придётся выбирать электромоторы. Таких силовых установок с самого начала предложат две: с одним и двумя двигателями. Базовая версия окажется 340-сильной и сможет ускоряться до 100 км/ч за 6 секунд, запас хода — около 497 км. Возглавит семейство BMW i5 M60 xDrive с двумя моторами, способными развивать до 601 л. с. и 820 Нм и ускоряться до 100 км/ч за 3.8 секунды. Запас хода у такого седана логичным образом окажется меньше — порядка 455 километров.
Вместе с «пятёркой» дебютирует одна из самых продвинутых версий баварского комплекса водительских ассистентов. На некоторых трассах США и Германии он разрешит водителю убирать руки с руля, а подтверждать команду на автоматическое перестроение можно будет не только включением поворотника, но и простым взглядом в соответствующее зеркало. Модернизированный автопарковщик сможет запоминать манёвры на дистанции до 200 метров.
Нынешняя премьера только первый этап формирования семейства. Со временем в гамме появятся вариант в кузове универсал, который также будет выпускаться с электромоторами, удлинённая модификация для китайского рынка и, возможно, новое поколение традиционной BMW M5. Но в последнем случае компания, скорее всего, откажется от привычных моторов в пользу гибридных установок по образцу флагманского кроссовера XM.
Не принесла смена поколений и радикальных изменений во внешности, как это произошло с «семёркой». Стилисты BMW отмечали, что примеряли на более компактный седан и двухэтажную оптику, и огромные «ноздри», но решили от этой идеи отказаться ради консервативно настроенной части аудитории семейства. Тем не менее восьмое поколение 5-й серии получило и новые обводы кузова, и более массивную решётку радиатора, и оригинальные бамперы странных очертаний. «Пятёрка» слегка подросла как в длину, так и в высоту. Последнее обусловлено необходимостью интегрировать в днище аккумуляторные элементы.
В салоне появились скошенный руль, переработанный центральный тоннель и уже ставший традиционным для новых BMW цифровой кокпит с 12.3-дюймовой панелью приборов и экраном медиакомплекса на 14.9 дюйма. Сама система теперь работает на свежей версии операционки iDrive 8.5, чьё главное достижение — упрощённый интерфейс. Число физических кнопок в салоне сокращено в пользу сенсорных панелей и разнообразных слайдеров.
Среди любопытных нововведений — набор казуальных игр, предустановленных на медиасистему, геймпадами для которых будут выступать смартфоны пассажиров, и веганская отделка интерьера из синтетических материалов. В базовой комплектации BMW 5-й серии получит спортивные сиденья. За комфортные кресла и отделку кожей придётся доплачивать.
На старте продаж в Европе «пятёрка» получит только базовые версии 2-литровых четвёрок. Бензиновая благодаря стартёр-генератору развивает 208 л. с. и 330 Нм, дизельная — 197 л. с. и 400 Нм. Оба мотора агрегатируются с 8-ступенчатым автоматом, но только дизелю доступен полный привод. В США будут более мощные двигатели — форсированный до 258 л. с. 4-цилиндровый и шестёрка на 381 л. с. Весной 2024 года на рынке появятся 6-цилиндровый дизель и полноценные подзаряжаемые гибриды мощностью до 489 л. с.
Желающим заполучить заряженную «пятёрку» пораньше придётся выбирать электромоторы. Таких силовых установок с самого начала предложат две: с одним и двумя двигателями. Базовая версия окажется 340-сильной и сможет ускоряться до 100 км/ч за 6 секунд, запас хода — около 497 км. Возглавит семейство BMW i5 M60 xDrive с двумя моторами, способными развивать до 601 л. с. и 820 Нм и ускоряться до 100 км/ч за 3.8 секунды. Запас хода у такого седана логичным образом окажется меньше — порядка 455 километров.
Вместе с «пятёркой» дебютирует одна из самых продвинутых версий баварского комплекса водительских ассистентов. На некоторых трассах США и Германии он разрешит водителю убирать руки с руля, а подтверждать команду на автоматическое перестроение можно будет не только включением поворотника, но и простым взглядом в соответствующее зеркало. Модернизированный автопарковщик сможет запоминать манёвры на дистанции до 200 метров.
Нынешняя премьера только первый этап формирования семейства. Со временем в гамме появятся вариант в кузове универсал, который также будет выпускаться с электромоторами, удлинённая модификация для китайского рынка и, возможно, новое поколение традиционной BMW M5. Но в последнем случае компания, скорее всего, откажется от привычных моторов в пользу гибридных установок по образцу флагманского кроссовера XM.
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Метки: BMW Автовсячина авто автомир автомобили гибрид машина
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