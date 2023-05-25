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BMW показала сразу две версии новой "пятёрки"

BMW показала сразу две версии новой "пятёрки"

Автор:
25 мая 2023 13:55
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гибрид   машина   
1595
48
Не прошло и нескольких недель после дебюта Mercedes-Benz E-класса, как BMW рассекретила его главного конкурента. «Пятёрка» восьмого поколения сохранила привычную концепцию, но изменено практически всё: от внешности и архитектуры салона до моторной гаммы и материалов отделки. Кроме того, у 5-й серии впервые появилась электроверсия с индексом I5. Именно батарейный седан, как минимум на первых порах, будет играть роль самой мощной модификации. В продаже новинка появится в октябре, но выход семейства на рынок растянется примерно на полгода.
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Метки: BMW   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гибрид   машина   
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7  комментариев
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11k
kaboza Час назад
так и будет...
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8k
Puans-on 6 минут назад
Красивое.
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5k
Ал Ри 16 минут назад
Помимо дешманского пластика салона и отсутствия плюшек в базовой комплектации, европейские автоконцерны вводят месячную плату на разные опции- быстрый разгон, обогрев сидений, руля...
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4k
Serj81 Час назад
Увы, но время немецкого лидерства в автопроме прошло, ничем не удивили, а вот китайцы просто в хлам уделали немцев. Речь конечно же о премиум китайцах, у нас таких официально нет.
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396
Anatolij Час назад
Конвульсии умирающего (касается всего европейского автопрома). Чтобы понять, просто гляньте канал Гилевича Сергея на Ютубе (не реклама ни в коем разе). Сравнить, что предлагает Китай и за какие деньги. А эти убогие подписку предлагают, совсем Старый Свет зажрался, берега попутал. Ну, ну, затариваюсь попкорном.
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48k
Андрей Час назад
И чё почём? 230 миллионов рублей?
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16k
Совранский 2 часа назад
Лох не мамонт не вымрет)
Раз подписки на опции в уже купленном автомобиле - зашли, что б не "стричь" дальше
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