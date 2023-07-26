200-сильный Запорожец выставили на продажу за 4 500 000 рублей. Но есть нюансы

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На продажу выставили необычный Запорожец ЗАЗ-965 1963 года выпуска. Автомобиль сильно переделан и недоделан, но при этом за него просят 4.5 миллиона рублей.
Помимо 200-сильного двигателя от автомобиля Toyota Altezza, на «Запорожец» установлена автоматическая коробка передач от этой же «Тойоты». Ходовая часть позаимствована от «Хонды» и BMW. Вентилируемые дисковые тормоза стоят от Audi.
Краснодарский владелец «Запорожца» усилил кузов, а двери сделал открывающимися наверх, как у спорткаров, установил четыре подушки безопасности и фары от внедорожника Mercedes-Benz G-класса.
Автомобиль имеет недоделки в салону и уже третий год стоит в гараже под пленкой. У владельца в данный момент нет денег, чтобы закончить проект, поэтому он решил продать машину. Вполне возможно, что кто-нибудь купит этот раритет и доделает его на свой вкус.
Краснодарский владелец «Запорожца» усилил кузов, а двери сделал открывающимися наверх, как у спорткаров, установил четыре подушки безопасности и фары от внедорожника Mercedes-Benz G-класса.
Автомобиль имеет недоделки в салону и уже третий год стоит в гараже под пленкой. У владельца в данный момент нет денег, чтобы закончить проект, поэтому он решил продать машину. Вполне возможно, что кто-нибудь купит этот раритет и доделает его на свой вкус.
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Анекдот взят с сайта anekdotov.me
А с чего он взял, что это «Запорожец»? Что там от запора осталось? Лючок бензобака?
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