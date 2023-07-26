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200-сильный Запорожец выставили на продажу за 4 500 000 рублей. Но есть нюансы

200-сильный Запорожец выставили на продажу за 4 500 000 рублей. Но есть нюансы

Автор:
26 июля 2023 16:30
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   Автовсячина   Запорожец   авто   автомир   автомобили   машина   самоделка   
1731
3
На продажу выставили необычный Запорожец ЗАЗ-965 1963 года выпуска. Автомобиль сильно переделан и недоделан, но при этом за него просят 4.5 миллиона рублей.

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Метки: BMW   Автовсячина   Запорожец   авто   автомир   автомобили   машина   самоделка   
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14  комментариев
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6k
Андрей 2 часа назад
и чего с ним делать? на учёт не встанет с такими переделками.
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2k
s59469 43 секунды назад
Запорожец врезается в мерседес. Обе машины всмятку. Из мерса выходит новый русский, осматривает свою машину и машет рукой: Ерунда, новую куплю! А мужчина в запарожце убивается: Всю жизнь работал, 20 лет копил, и вот... Новый русский сочувственно: Слышь, мужик, а зачем такую дорогую машину покупал?
Анекдот взят с сайта anekdotov.me
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29k
Юрьевич 5 минут назад
"Помимо 200-сильного двигателя от автомобиля Toyota Altezza, на «Запорожец» установлена автоматическая коробка передач от этой же «Тойоты». Ходовая часть позаимствована от «Хонды» и BMW. Вентилируемые дисковые тормоза стоят от Audi."

А с чего он взял, что это «Запорожец»? Что там от запора осталось? Лючок бензобака?
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5k
Трям Полчаса назад
Просить можно хоть лярд, а получить только хер.
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18k
тов.Suhov 38 минут назад
Заряженный Mini Cooper с более солидными характеристиками по той же цене. И доделывать ничего не нужно.
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13k
Андрей А 46 минут назад
Решил из гов.на конфетку сделать.
Не получилось
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14k
KotSkripaley 49 минут назад
Вечный лот, маловероятно, что найдется второй такой чудак...
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57k
Олег 58 минут назад
20 руб/кг ему цена. Двигатель и побрякушки можно на авито продать
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ни тебе автомобиль, ни тебе раритет, а новодел.
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