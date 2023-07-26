200-сильный Запорожец выставили на продажу за 4 500 000 рублей. Но есть нюансы

Помимо 200-сильного двигателя от автомобиля Toyota Altezza, на «Запорожец» установлена автоматическая коробка передач от этой же «Тойоты». Ходовая часть позаимствована от «Хонды» и BMW. Вентилируемые дисковые тормоза стоят от Audi.



Краснодарский владелец «Запорожца» усилил кузов, а двери сделал открывающимися наверх, как у спорткаров, установил четыре подушки безопасности и фары от внедорожника Mercedes-Benz G-класса.



Автомобиль имеет недоделки в салону и уже третий год стоит в гараже под пленкой. У владельца в данный момент нет денег, чтобы закончить проект, поэтому он решил продать машину. Вполне возможно, что кто-нибудь купит этот раритет и доделает его на свой вкус.