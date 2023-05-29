Форсированный BMW M5 CS получился мощнее, чем Ferrari F8 Tributo

С завода двигатель BMW M5 CS выдаёт 635 сил и 750 Нм, что позволяет ускоряться до 100 км/ч за 3 секунды. В ателье пока не обнародовали ни тяговые показатели модифицированного двигателя, ни изменения в динамике, но, вероятнее всего, седан теперь «выезжает» из 3 секунд на разгоне, а количество тяги, генерируемой двигателем, близко к 1000 Нм. В рамках одного из предыдущих более скромных проектов под названием Manhart MH5 GTR отдачу двигателя уже доводили до 935 Нм.



Ателье сообщает об уменьшении веса седана на 70 килограммов за счёт обширного применения карбона, но где именно использованы углепластики, не уточняет. Известно лишь, что в Manhart заменили штатные сиденья аналогами на композитном каркасе, а колёсные диски — альтернативой собственной разработки. В подвеске появились регулируемые пружины KW. Наконец, Manhart предлагает для BMW M5 CS выхлопную систему из нержавеющей стали с регулировочными клапанами.



В начале мая Manhart поделилась подробностями доработки суперкроссовера X5 M, который также оснащается 4,4-литровой «битурбовосьмёркой». Она получилась менее мощной (730 л.с.), но внешность вседорожника модифицирована более заметно.