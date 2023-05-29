FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11198 постов • 827 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Форсированный BMW M5 CS получился мощнее, чем Ferrari F8 Tributo

Форсированный BMW M5 CS получился мощнее, чем Ferrari F8 Tributo

Автор:
29 мая 2023 14:55
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   Ferrari   Manhart   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   ателье   машина   тюнинг   
1218
4
Совсем недавно писали о BMW X5M, который был форсирован в немецком тюнинг-ателье Manhart, а сегодня анонсировали новый проект - седан BMW M5 в самой мощной версии CS. Штатный 4,4-литровый V8 форсировали сразу до 823 лошадиных сил - это больше, чем у Ferrari F8 Tributo. Также были доработаны салон и подвеска, но внешне седан почти не изменился.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: BMW   Ferrari   Manhart   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   ателье   машина   тюнинг   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
55k
Олег 46 минут назад
мечта завсегдатаев гейклубов! Надеюсь рычажка указателей поворотов в такой машине нет, за xc`n чего и вес уменьшили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
25k
Влад 2 часа назад
Вот мне сильно интересно, а почему всякие зелёные, эколухи и прочая нечисть до сих пор не сожгли все эти "ателье" к чёртовой матери?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7394



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Набирающие популярность в сообществах
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
OnePlus 8 взорвался в постели у пользователя, пока он спал
OnePlus 8 взорвался в постели у пользователя, пока он спал
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хороша кольчуга

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#автомобили#в мире#кино#Прикол#2023#удивительно#фильм#подборка
#интересно#автомир#ДТП#животные#аварии#забавно#милота#Автовсячина#фантазия#интересное
#история#машина#Юмор#СССР#авто аварии#факты#позитив#Россия#улыбнуло#кот
OnePlus 8 взорвался в постели у пользователя, пока он спал OnePlus 8 взорвался в постели у пользователя, пока он спал Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться