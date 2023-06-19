Довоенный родстер BMW 328 оценили в 410 000 евро

BMW 328 считается одним из самых титулованных автомобилей 1930-х. Родстер оснащали двухлитровым двигателем с отдачей всего около 80 л.с., но сочетание лёгкости и инновационных конструкционных решений обеспечили этой модели множество побед в самых известных гонках того времени, включая «24 часа Ле-Мана» и Mille Miglia в соответствующих классах.



Участвовал ли в гонках именно этот экземпляр, не уточняется — история автомобиля задокументирована с 1950 года. Последние восемь лет автомобиль реставрировали, и аукционисты утверждают, что сейчас спорткар выглядит лучше, чем новый.

Восстановлены как кузов и интерьер, так и силовой агрегат. С момента завершения работ автомобиль проехал только 30 километров, однако до финишной сборки двигатель 20 часов проработал на испытательном стенде, поэтому считается обкатанным.



Соответственно, новый владелец раритета сможет участвовать на нём во всех признанных ралли классических автомобилей — например, актуальной версии Mille Miglia, Le Mans Classic и прочих тематических мероприятиях.



Всего BMW выпустила 464 экземпляра 328, но считается, что до наших дней дошли не более двухсот.