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Довоенный родстер BMW 328 оценили в 410 000 евро

Довоенный родстер BMW 328 оценили в 410 000 евро

Автор:
19 июня 2023 15:50
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
845
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На аукционе классических автомобилей Car&Classic был продан раритетный BMW 328 1938 года выпуска. Довоенный родстер оценили в 410 тысяч евро (почти 38 миллионов рублей по текущему курсу). Столь высокая цена связана как с редкостью модели, так и с состоянием конкретного экземпляра.
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Метки: BMW   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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