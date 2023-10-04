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Подробное видео интерьера и мультимедийной системы Tesla Cybertruck

Подробное видео интерьера и мультимедийной системы Tesla Cybertruck

Автор:
04 октября 2023 14:40
Сообщество : Автомир
Метки: Cybertruck   Tesla   Автовсячина   Илон Маск   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   электромобиль   
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В сети появилось интересное видео с подробным обзором интерьера нового электрического пикапа Tesla Cybertruck.

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Метки: Cybertruck   Tesla   Автовсячина   Илон Маск   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   электромобиль   
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Darki 57 минут назад
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15k
Андрей Донченко 14 минут назад
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