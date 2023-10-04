Подробное видео интерьера и мультимедийной системы Tesla Cybertruck

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В сети появилось интересное видео с подробным обзором интерьера нового электрического пикапа Tesla Cybertruck.
На видео можно заметить элементы пользовательского интерфейса на дисплее, включая интерактивную карту, а также подсказку «свайпните пальцем, чтобы переключить передачу». Также стоит отметить довольно необычное расположение кнопки аварийной остановки: из-за огромного тачскрина ей не досталось места на панели, поэтому она переехала на потолок к зеркалу заднего вида.
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Метки: Cybertruck Tesla Автовсячина Илон Маск авто автомир автомобили внедорожник машина электромобиль
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