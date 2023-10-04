На продажу выставили половину Honda Civic

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В американском Арканзасе была обнаружена любопытная самоделка из Honda Civic 2000 года выпуска. Автомобиль укоротили почти вдвое и полностью переделали заднюю ось. За эту переделку продавец просит всего 800 долларов.
После переработки Honda Civic стал отдалённо напоминать трайк с двумя передними ведущими колёсами. Заднюю ось автомобиля максимально приблизили к спинкам водительского и пассажирского кресел: колёса располагаются вплотную друг к другу по продольной оси Civic.
Удерживаются они за счёт самодельной подвески, элементы которой, по всей видимости, закреплены непосредственно на остатках кузова. В поддоне над колёсами размещён небольшой топливный бак.
Продавец утверждает, что когда-то самоделка использовалась для ежедневной эксплуатации, но, судя по фото, это было давно. На деталях задней подвески хорошо видна ржавчина, фонари почти отвалились, а салон выглядит сильно поношенным. Тем не менее необычный Civic до сих пор способен передвигаться самостоятельно.
Удерживаются они за счёт самодельной подвески, элементы которой, по всей видимости, закреплены непосредственно на остатках кузова. В поддоне над колёсами размещён небольшой топливный бак.
Продавец утверждает, что когда-то самоделка использовалась для ежедневной эксплуатации, но, судя по фото, это было давно. На деталях задней подвески хорошо видна ржавчина, фонари почти отвалились, а салон выглядит сильно поношенным. Тем не менее необычный Civic до сих пор способен передвигаться самостоятельно.
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Метки: DIY Honda Автовсячина авто автомир автомобили машина трайк
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