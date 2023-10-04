На продажу выставили половину Honda Civic

После переработки Honda Civic стал отдалённо напоминать трайк с двумя передними ведущими колёсами. Заднюю ось автомобиля максимально приблизили к спинкам водительского и пассажирского кресел: колёса располагаются вплотную друг к другу по продольной оси Civic.



Удерживаются они за счёт самодельной подвески, элементы которой, по всей видимости, закреплены непосредственно на остатках кузова. В поддоне над колёсами размещён небольшой топливный бак.



Продавец утверждает, что когда-то самоделка использовалась для ежедневной эксплуатации, но, судя по фото, это было давно. На деталях задней подвески хорошо видна ржавчина, фонари почти отвалились, а салон выглядит сильно поношенным. Тем не менее необычный Civic до сих пор способен передвигаться самостоятельно.