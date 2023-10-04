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На продажу выставили половину Honda Civic

На продажу выставили половину Honda Civic

Автор:
04 октября 2023 16:04
Сообщество : Автомир
Метки: DIY   Honda   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   трайк   
892
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В американском Арканзасе была обнаружена любопытная самоделка из Honda Civic 2000 года выпуска. Автомобиль укоротили почти вдвое и полностью переделали заднюю ось. За эту переделку продавец просит всего 800 долларов.
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Метки: DIY   Honda   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   трайк   
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3  комментария
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pynh Час назад
за 800 баксов можно целый цивик взять
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531
thrashbox 40 минут назад
Он там при этом про г'усских, которые не обманывают д'гуг д'гуга, ничего не писал ?
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