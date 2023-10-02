Огромному пикапу Dodge RAM TRX сделали обрезание

Красный RAM TRX подвергся более кардинальной переделке. По желанию владельца пикапа был убран передний карданный вал. Также автомобиль получил более короткую колёсную базу, врезки в кузов, переделанные кабину и грузовую платформу. Родной 6,2-литровый мотор V8 оставили без изменений.



Делиться подробным описанием процесса переделки в соцсетях ребята из Chuy RMZ не стали. Компания ограничилась анонсом проекта кастомизации двухдверного RAM TRX. Недостаток информации вызывает немало вопросов к безопасности такого апгрейда.



Если специалисты просто вырезали кусок рамы, убрали пару дверей и уменьшили грузовую платформу, то пассивная безопасность могла заметно пострадать. Электронику тоже неплохо было бы заново откалибровать под новую укороченную модификацию.



Оснащается кастомный пикап 6,2-литровым 712-сильным мотором V8 Hemi. На разгон до сотни стандартный пикап с таким двигателем тратит около 4,5 секунды.