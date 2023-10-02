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Огромному пикапу Dodge RAM TRX сделали обрезание

Огромному пикапу Dodge RAM TRX сделали обрезание

Автор:
02 октября 2023 13:23
Сообщество : Автомир
Метки: Dodge   RAM   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   ателье   машина   тюнинг   
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Мощный пикап Ram 1500 TRX выпускается только с длинной колёсной базой и двухрядной кабиной, но один популярный блогер, известный в Сети под ником Chury RMZ, превратил его в укороченный вариант с однорядной кабиной
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Метки: Dodge   RAM   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   ателье   машина   тюнинг   
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10k
SuperTroll 18 минут назад
Ну как то так это выглядит

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276
А П Полчаса назад
испохабили классную тачку
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36k
Dobry vojak Svejk Час назад
На мой взгляд - скошенная сзади кабина под обводы дверей выглядит как обрубок, который нождачкой пытались полировать. Сантиметров на 10 увеличил бы крышу, до среза кузова и вид стал бы другим. Но опять-таки - это личное мнение. Я бы этого красавца в принципе бы не уродовал.
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