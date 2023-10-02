Огромному пикапу Dodge RAM TRX сделали обрезание

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Мощный пикап Ram 1500 TRX выпускается только с длинной колёсной базой и двухрядной кабиной, но один популярный блогер, известный в Сети под ником Chury RMZ, превратил его в укороченный вариант с однорядной кабиной
Красный RAM TRX подвергся более кардинальной переделке. По желанию владельца пикапа был убран передний карданный вал. Также автомобиль получил более короткую колёсную базу, врезки в кузов, переделанные кабину и грузовую платформу. Родной 6,2-литровый мотор V8 оставили без изменений.
Делиться подробным описанием процесса переделки в соцсетях ребята из Chuy RMZ не стали. Компания ограничилась анонсом проекта кастомизации двухдверного RAM TRX. Недостаток информации вызывает немало вопросов к безопасности такого апгрейда.
Если специалисты просто вырезали кусок рамы, убрали пару дверей и уменьшили грузовую платформу, то пассивная безопасность могла заметно пострадать. Электронику тоже неплохо было бы заново откалибровать под новую укороченную модификацию.
Оснащается кастомный пикап 6,2-литровым 712-сильным мотором V8 Hemi. На разгон до сотни стандартный пикап с таким двигателем тратит около 4,5 секунды.
Делиться подробным описанием процесса переделки в соцсетях ребята из Chuy RMZ не стали. Компания ограничилась анонсом проекта кастомизации двухдверного RAM TRX. Недостаток информации вызывает немало вопросов к безопасности такого апгрейда.
Если специалисты просто вырезали кусок рамы, убрали пару дверей и уменьшили грузовую платформу, то пассивная безопасность могла заметно пострадать. Электронику тоже неплохо было бы заново откалибровать под новую укороченную модификацию.
Оснащается кастомный пикап 6,2-литровым 712-сильным мотором V8 Hemi. На разгон до сотни стандартный пикап с таким двигателем тратит около 4,5 секунды.
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Метки: Dodge RAM Автовсячина США авто автомир автомобили ателье машина тюнинг
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