6-летний ребёнок на самокате попал под колёса автомобиля

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Вечером 29 сентября в Петрозаводске 6-летний самокатчик без сопровождения родителей при переезде дороги по пешеходному переходу попал под автомобиль Лифан, которым управлял 69-летний водитель. Сообщается, что ребёнок жив.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пешехода сбили пешеходный переход самокат
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ЗЫ. Вину водителя пусть суд устанавливает. Но я вчера электросамокатчика на пешеходном на капот посадил. Потому что на сцука марксисткой 3-х полосном шоссе я вообще не ожидал увидеть самокатчика made in yandex, едущего перпендикулярно. Хорошо без царапин и вмятин было. Скорость была низкая. А если бы капот поцарапал а?
Но тут отлично освещённая дорога, пешеходов видно "за километр", вообще не понимаю, что в голове у водителя. Тормозить начал вообще только после ДТП.