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6-летний ребёнок на самокате попал под колёса автомобиля

6-летний ребёнок на самокате попал под колёса автомобиля

Автор:
04 октября 2023 11:00
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   самокат   
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Вечером 29 сентября в Петрозаводске 6-летний самокатчик без сопровождения родителей при переезде дороги по пешеходному переходу попал под автомобиль Лифан, которым управлял 69-летний водитель. Сообщается, что ребёнок жив.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   самокат   
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10  комментариев
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3k
kuchipachi Час назад
Все понятно. 6 лет, без родителей, на самокате... Но! Ехал он со скоростью пешехода. Из-за препятствий не выскакивал. Одет вроде тоже не сказать, что во всё чёрное. Куда смотрел водитель не понятно, если он на тормоз назад только после удара?
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653
дмитрий 22 минуты назад
водитель хз куда смотрел, это понятно. Я свою дочь всегда воспитываю на переходе спешивайся убедилась что остановились тогда иди спокойно.
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7k
tamin Полчаса назад
Уважаемые родители. Смотрите это видео 24/7. Если вы своим чадо не впихнете в мозг, что переходить надо пешком, вы сами приговариваете своего ребенка.
ЗЫ. Вину водителя пусть суд устанавливает. Но я вчера электросамокатчика на пешеходном на капот посадил. Потому что на сцука марксисткой 3-х полосном шоссе я вообще не ожидал увидеть самокатчика made in yandex, едущего перпендикулярно. Хорошо без царапин и вмятин было. Скорость была низкая. А если бы капот поцарапал а?
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26k
Сталкер Час назад
Слепошарого водятла – кастрировать/стерилизовать.
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7k
Roman Час назад
Очень важная СМС была.
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9k
krivsan Час назад
а у водятла что со зрением???
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56k
dima423 Час назад
Ппц конечно...6 летний ребенок, один, на самокате, в темное время суток... родители видимо хотели от него избавиться??))
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