"Вырубился" и сбил 6 человек на тротуаре

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В Москве на ул. Большой Никитской в районе дома 29к2 водитель автомобиля Мерседес выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. Под колёсами оказались 6 человек, двое из них дети.
По информации источника, Мерседес принадлежит 32-летнему Фариду Нурмамедову.
По словам виновника аварии, в какой-то момент его «вырубило», а по тормозам он ударил после того, как очнулся. Пятерых пострадавших доставили в больницу, им оказывается медицинская помощь. Один человек от госпитализации отказался. Правоохранители уже начали проверку всех обстоятельств произошедшего ДТП.
По словам виновника аварии, в какой-то момент его «вырубило», а по тормозам он ударил после того, как очнулся. Пятерых пострадавших доставили в больницу, им оказывается медицинская помощь. Один человек от госпитализации отказался. Правоохранители уже начали проверку всех обстоятельств произошедшего ДТП.
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В обоих случаях его нужно в тюрьму, но во втором, нужно посадить и тех кто ему эти права продал.