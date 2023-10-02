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"Вырубился" и сбил 6 человек на тротуаре

"Вырубился" и сбил 6 человек на тротуаре

Автор:
02 октября 2023 09:55
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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В Москве на ул. Большой Никитской в районе дома 29к2 водитель автомобиля Мерседес выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. Под колёсами оказались 6 человек, двое из них дети.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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6  комментариев
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101
Kostiantyn Yeryhin 54 минуты назад
вырубился.. это как оправдание?.. ппц
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428
Demonik 16 минут назад
У черномазых вечно одни отмазки после касяков
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111k
Z_Павел Юрьевич_V 23 минуты назад
Насвай несвежий оказался.
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17k
Марина 43 минуты назад
Интересно, вырубился он от веществ или от эпилепсии.
В обоих случаях его нужно в тюрьму, но во втором, нужно посадить и тех кто ему эти права продал.
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45k
Цыц тут у меня Час назад
Рафик не виноват!
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