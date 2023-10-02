"Вырубился" и сбил 6 человек на тротуаре

По информации источника, Мерседес принадлежит 32-летнему Фариду Нурмамедову.



По словам виновника аварии, в какой-то момент его «вырубило», а по тормозам он ударил после того, как очнулся. Пятерых пострадавших доставили в больницу, им оказывается медицинская помощь. Один человек от госпитализации отказался. Правоохранители уже начали проверку всех обстоятельств произошедшего ДТП.