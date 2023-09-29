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Обычно такое случается после фразы - "смотри как я умею"

Обычно такое случается после фразы - "смотри как я умею"

Автор:
29 сентября 2023 09:27
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   жесть   машина   смертельное ДТП   
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28 сентября в Омске водитель автомобиля Шевроле Лачетти не справился с управлением, допустил занос и врезался в грузовик Вольво. В легковом автомобиле ехали пятеро молодых людей. Погибла девушка, находившаяся на пассажирском рядом с водителем. Другие две девушки и водитель госпитализированы.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   жесть   машина   смертельное ДТП   
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7  комментариев
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3k
kuchipachi Полчаса назад
Ехало 5 человек, а информация только о четверых... Что с пятым?
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10k
Борис Карабанов Минуту назад
Если бы ещё и загорелся, то, наверное, жарко бы там стало.
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79
ruslan d 4 минуты назад
Непонятно что привело к такому заносу ...
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13k
кот базилий 4 минуты назад
Показал друзьям как рулем крутить могет.
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15k
FatZilla 8 минут назад
Он уже подлетал к грузовику дрифтуя. Что, интересно, было до этого, чтобы так машину развернуло...
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28k
Lehoia 22 минуты назад
"Обычно такое случается после фразы - "смотри как я умею"-нет.
После фразы-"Это ерунда, вот как надо"
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