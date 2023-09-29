Обычно такое случается после фразы - "смотри как я умею"

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28 сентября в Омске водитель автомобиля Шевроле Лачетти не справился с управлением, допустил занос и врезался в грузовик Вольво. В легковом автомобиле ехали пятеро молодых людей. Погибла девушка, находившаяся на пассажирском рядом с водителем. Другие две девушки и водитель госпитализированы.
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