В Балашихе кроссовер столкнулся с грузовиком

В областном главке МВД РФ сообщили, что авария произошла на улице Звездная. Там около 20:00 водитель Chery выехал на встречку, где врезался в грузовик «МАЗ», который перевернулся. По словам очевидцев, от легковушки "почти ничего не осталось".

На месте происшествия 1 октября побывала корреспондент "Известий" Дарья Малахова.