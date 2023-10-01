В Балашихе кроссовер столкнулся с грузовиком

В подмосковной Балашихе поздним вечером 1 октября произошла смертельная авария. Водитель иномарки Chery Tiggo выехал на встречную полосу на улице Звездной и столкнулся с грузовиков. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
В областном главке МВД РФ сообщили, что авария произошла на улице Звездная. Там около 20:00 водитель Chery выехал на встречку, где врезался в грузовик «МАЗ», который перевернулся. По словам очевидцев, от легковушки "почти ничего не осталось".
На месте происшествия 1 октября побывала корреспондент "Известий" Дарья Малахова.
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Водитель легковушки и трое его пассажиров погибли на месте от полученных травм. Водитель грузовика выжил.
На месте до сих пор работают оперативные службы:
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Очевидец смертельного ДТП рассказал журналистам о подробностях случившейся аварии. Предположительно, водитель кроссовера находился в состоянии алкогольного опьянения. Так ли это, предстоит выяснить следствию:
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Балашихинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП, а также ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, — сообщили в ведомстве.
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Крузак то при лобовухе с грузовиком всегда победителем выходит
Километров 20 в час.
Правда с погрешностью 1500%
МАЗ (по фото) называют Камазом.
То есть Минский автомобильный завод теперь выпускает КамАЗы. Прикольно.
Вообще то обычно люди говорят самосвал, грузовик и так далее