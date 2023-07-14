FISHKINET
Сообщество Аварии 6894 поста • 549 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Два грузовика загорелись после аварии в Москве

Два грузовика загорелись после аварии в Москве

Автор:
14 июля 2023 09:34
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Москва   авария   авто   грузовик   пожар   фото   
921
3
1


Грузовик на скорости врезался в поворачивающую под эстакадой фуру. Автомобиль тут же загорелся, после чего последовало несколько взрывов.

Предварительно, у одной из машин рванул газовый баллон. На месте работают экстренные службы.

Точной информации о погибших и пострадавших пока нет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   Москва   авария   авто   грузовик   пожар   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Борис Карабанов Час назад
Как в кине!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

39586



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#забавно#люди#в мире#драка#Прошлое#фильм#космос#подборка#ЧП
#Прикол#история#позитив#Ynews#животные#СССР#полиция#факты#до и после#Разное
#Юмор#интересное#кино#Китай#интересно#шоу бизнес#Еда#улыбнуло#милота#мир
У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы

На что жалуетесь?

Вернуться