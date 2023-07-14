Два грузовика загорелись после аварии в Москве

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Грузовик на скорости врезался в поворачивающую под эстакадой фуру. Автомобиль тут же загорелся, после чего последовало несколько взрывов.
Предварительно, у одной из машин рванул газовый баллон. На месте работают экстренные службы.
Точной информации о погибших и пострадавших пока нет.
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