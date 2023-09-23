Из-за ДТП в Иркутске на дорогу высыпалась куча гипсовых вагин

В Иркутске на дороге
перевернулся попал в легкое ДТП грузовик с вагинами. Никто не пострадал и даже не обратился в полицию. Об ущербе также ничего не известно. Водитель смущенно собрал свой 18 + груз и уехал восвояси.
Инцидент произошел на улице 3 июля. Видеозапись с происшествием публиковал паблик «ДТП 38RUS Иркутск» «ВКонтакте». На кадрах видно, что гипсовые слепки высыпались из стоящего у обочины грузовика с открытым от удара бортом. Слепками женских генеталий засыпало асфальт и даже капот легкового автомобиля Nissan Skyline, который и столкнулся с грузовиком.
Источник:
По данным Telegram-канала Mash, вывалившиеся из грузовика предметы являются частью личной коллекцией неизвестных владельцев. Точнее 1/5 -й её частью.
Источник:
- В Турции грузовик врезался в толпу на остановке
- В Северной Осетии столкнулись фура с пивом и пассажирский поезд Москва-Владикавказ
- Два грузовика загорелись после аварии в Москве
- В Геленджике произошло «раковое» ДТП
- В Петербурге грузовик вылетел на встречную полосу, смяв 13 автомобилей
а кто-то мало того, что заморочился тысячи слепков киздятины изготовить....
так еще нашел такого же шизика, чтоб ему отвезти грузовиком, похвастаться, дать потрогать....
или спальню ими отделывать будет.....