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Из-за ДТП в Иркутске на дорогу высыпалась куча гипсовых вагин

Из-за ДТП в Иркутске на дорогу высыпалась куча гипсовых вагин

Автор:
23 сентября 2023 00:15
Сообщество : Жить в России
Метки: ДТП   Иркутск   вагины   гипс   грузовик   коллекция   
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В Иркутске на дороге перевернулся попал в легкое ДТП грузовик с вагинами. Никто не пострадал и даже не обратился в полицию. Об ущербе также ничего не известно. Водитель смущенно собрал свой 18 + груз и уехал восвояси.

Инцидент произошел на улице 3 июля. Видеозапись с происшествием публиковал паблик «ДТП 38RUS Иркутск» «ВКонтакте». На кадрах видно, что гипсовые слепки высыпались из стоящего у обочины грузовика с открытым от удара бортом. Слепками женских генеталий засыпало асфальт и даже капот легкового автомобиля Nissan Skyline, который и столкнулся с грузовиком.

По данным Telegram-канала Mash, вывалившиеся из грузовика предметы являются частью личной коллекцией неизвестных владельцев. Точнее 1/5 -й её частью.

Как сообщил «Подъем», в полицию после ДТП никто из водителей не обращался. В ГИБДД отметили, что результатом аварии, скорее всего, оказался только материальный ущерб, а ее участники смогли «разъехаться миром».

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Метки: ДТП   Иркутск   вагины   гипс   грузовик   коллекция   
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6  комментариев
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91k
Херанука Паибалу 41 минуту назад
...как скучно я живу...
а кто-то мало того, что заморочился тысячи слепков киздятины изготовить....
так еще нашел такого же шизика, чтоб ему отвезти грузовиком, похвастаться, дать потрогать....
или спальню ими отделывать будет.....
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1k
StoneWolf 7 минут назад
А что случилось? Да вот дорога пи...дой накрылась.
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5k
Александр 22 минуты назад
Гипсовых.... Ну силиконовых я бы понял... Но гипсовых!
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70k
SAndre Полчаса назад
"накрыться ...дой" стало не только фразой
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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