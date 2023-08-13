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В Геленджике произошло «раковое» ДТП

В Геленджике произошло «раковое» ДТП

Автор:
13 августа 2023 09:31
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   авария   геленджик   грузовик   раки   трактор с ковшом   фото   
819
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На объездной дороге трактор с ковшом въехал в грузовик, который вез свежих раков.

Часть из них использовала аварию для попытки к бегству

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Метки: ДТП   авария   геленджик   грузовик   раки   трактор с ковшом   фото   
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3  комментария
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Сергей Полчаса назад
Срочно нуно рядом ДТП в цистерой пива!
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Fat Lynx Полчаса назад
Поговаривают, что в этом ДТП девочка погибла, ну или как минимум сильно пострадала, а автора только раки заботят... мельчаем.
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1k
КАКАнгел Полчаса назад
надеюсь там есть по близости река куда они смогли уйти. Все должны иметь шанс на спасение.
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