В Геленджике произошло «раковое» ДТП

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На объездной дороге трактор с ковшом въехал в грузовик, который вез свежих раков.
Часть из них использовала аварию для попытки к бегству
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