В Северной Осетии столкнулись фура с пивом и пассажирский поезд Москва-Владикавказ

1193
2
1
В МЧС сообщили, что грузовик выехал на пути, не доехав 60 км до пункта назначения. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
Водителя автомобиля увезли в больницу, также медики на месте оказали помощь одному из пассажиров поезда.
Сейчас грузовик убирают с путей, состав тронется с двухчасовой задержкой.
Источник:
Ссылки по теме:
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
Новости партнёров
реклама