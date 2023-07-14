FISHKINET
Сообщество Аварии 6894 поста • 549 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
В Северной Осетии столкнулись фура с пивом и пассажирский поезд Москва-Владикавказ

В Северной Осетии столкнулись фура с пивом и пассажирский поезд Москва-Владикавказ

Автор:
14 июля 2023 10:26
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   авария   авто   грузовик   пиво   поезд   северная осетия   
1193
2
1

В МЧС сообщили, что грузовик выехал на пути, не доехав 60 км до пункта назначения. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Водителя автомобиля увезли в больницу, также медики на месте оказали помощь одному из пассажиров поезда.

Сейчас грузовик убирают с путей, состав тронется с двухчасовой задержкой.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: ДТП   авария   авто   грузовик   пиво   поезд   северная осетия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
krivsan 2 часа назад
как из пословицы"и на моей улице когда нибудь,грузовик с пряниками перевернется"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
376
Кузнецов Алексей 17 минут назад
Медики пассажиру оказали помощь потому что он пива нахлебался ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

39702



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro
Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#забавно#интересно#ДТП#полиция#Китай#драка#СССР#подборка
#Прикол#история#позитив#кино#животные#авария#Прошлое#фильм#ЧП#Германия
#Юмор#интересное#в мире#Ynews#факты#Еда#шоу бизнес#космос#улыбнуло#книга
Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться