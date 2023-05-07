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В Турции грузовик врезался в толпу на остановке

В Турции грузовик врезался в толпу на остановке

Автор:
07 мая 2023 13:16
Сообщество : Аварии
Метки: Турция   грузовик   дтп   жертвы   остановка   проводы в армию   
2108
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Проводы в армию закончились страшной трагедией.

Вечером 6 мая страшная авария произошла в городе Хатай (Турция). У грузовика отказали тормоза, водитель не смог справиться с управлением, спускаясь со склона в районе Белен, совершил столкновение с эвакуатором и выехал на встречную полосу, а затем и на обочину.


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В этом месте рядом с заправочной станцией на остановке собралось множество людей и припаркованных автомобилей, провожали новобранца в армию.

Грузовик влетел в рядом стоящие микроавтобус и 9 автомобилей, те в свою очередь повалились на людей, стоящих на остановке. Грузовик и микрик от удара загорелись загорелись.


На место ЧП прибыло 22 машины скорой помощи и 3 бригады спасателей. В результате ДТП погибло 12 человек, 31 ранен, 3 находятся в критическом состоянии.


Место происшествия оцепили, пожарным потребовалось несколько часов что бы потушить огонь. О судьбе водителя не сообщается.

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Метки: Турция   грузовик   дтп   жертвы   остановка   проводы в армию   
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8  комментариев
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32k
АнтонПолднев 2 часа назад
Да уж... Отказ тормозов + многотонная хрень, это та ещё смесь...
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2k
Aleks 42 минуты назад
Вспомнилось, на камазах было, колодки тормозные разжимались воздухом, пока компрессор не даст давления , они блокируют колеса, грузовик видать старый, на новых должны стоять блокировки в случает отказа тормозов.
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23
Виктор Федоров Aleks Полчаса назад
Это называется энергоаккумулятор.
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921
liveevil 45 минут назад
"микрик"? Ну т.е. уже вот настолько лень было написать слово микроавтобус? Но бл*ть "загорелись загорелись" написать почему-то было не в падлу.
Вы случайно не фанат Обломова с его курой и говядой?
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926
Бывалый 53 минуты назад
Любая смерть-трагедия. Царство небесное погибшим. Здоровья пострадавшим.
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19k
Александр Час назад
Вот что самое опасное на дороге, а не всякие самокаты или мотоциклы.
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