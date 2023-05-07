В Турции грузовик врезался в толпу на остановке

Проводы в армию закончились страшной трагедией.
Вечером 6 мая страшная авария произошла в городе Хатай (Турция). У грузовика отказали тормоза, водитель не смог справиться с управлением, спускаясь со склона в районе Белен, совершил столкновение с эвакуатором и выехал на встречную полосу, а затем и на обочину.
В этом месте рядом с заправочной станцией на остановке собралось множество людей и припаркованных автомобилей, провожали новобранца в армию.
Грузовик влетел в рядом стоящие микроавтобус и 9 автомобилей, те в свою очередь повалились на людей, стоящих на остановке. Грузовик и микрик от удара загорелись загорелись.
На место ЧП прибыло 22 машины скорой помощи и 3 бригады спасателей. В результате ДТП погибло 12 человек, 31 ранен, 3 находятся в критическом состоянии.
Место происшествия оцепили, пожарным потребовалось несколько часов что бы потушить огонь. О судьбе водителя не сообщается.
Источник:
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Вы случайно не фанат Обломова с его курой и говядой?
Просто удивило слово микрик. Не бусик, не маршрутка, а микрик)) Такого я еще не слыхал.