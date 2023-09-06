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«Мы были не согласны»: 20-летняя Валерия Башкирова, сбившая насмерть двоих детей, вышла на свободу. И вот что о ней рассказала пострадавшая семья

«Мы были не согласны»: 20-летняя Валерия Башкирова, сбившая насмерть двоих детей, вышла на свободу. И вот что о ней рассказала пострадавшая семья

Автор:
06 сентября 2023 14:44
Сообщество : Жить в России
Метки: udo   Валерия Башкирова   Видео   ДТП   дети   колония   освобождение   погибшие   приговор   семья   
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Родители стараются не зацикливаться на своём горе и жить дальше.

16 июля 2021 года Валерия Башкирова сбила троих детей на пешеходном переходе.

Из них двое - мальчики трёх и четырёх лет - скончались в больнице. Девятимесячная девочка выжила. В ноябре 2021 года суд приговорил Валерию Башкирову к 5 годам колонии поселения и компенсации в 4 миллиона рублей. Также её отец оплатил похороны погибших детей - 200 тысяч рублей.

Девушка свою вину признала и раскаялась. На суде она плакала и просила прощения. По её словам, она отвлеклась на телефон и не успела затормозить.

Я подбежала, когда мама и бабушка уносили с проезжей части детей на зеленую разделительную полосу - газон. На дороге валялись части раздавленного самоката и перевернутая коляска. Когда я подбежала, один ребенок уже был в скорой, его реанимировали. А двое детей лежали на газоне.

Мальчик (его потом увезли на вертолёте) смотрел, еле дышал и был очень плох. Девочка маленькая была в царапинах вся, плакала и залезала к матери на колени. А мама металась от девочки к мальчику и обратно. И мама, и бабушка были в абсолютно невменяемом состоянии от горя. Бабушка за сердце хваталась. У мамы были ссадины на руках, но она не обращала на это внимания, - рассказала очевидица ДТП.

В ходе разбирательства выяснилось, что погибшие мальчики были двоюродными братьями, поэтому в трагедии пострадали две семьи: каждая потеряла по сыну.

А Башкирова отправилась в колонию: там она участвовала в концертах, читала стихи и красила яйца на Пасху. Из пяти положенных лет, она отсидела два года (плюс время, проведённое в СИЗО) и вышла по УДО - за примерное поведение.

Вот что сообщил Максим - в тот роковой день, он потерял и сына Сергея, и племянника Романа:

С нами никто не связывался. Наши слова и заявления мало на что повлияли. Мы не согласны с данной ситуацией. Но, как сказал судья, девочка на хорошем счету. У нее нет дисциплинарных нарушений, она зарекомендовала себя исключительно положительно. Моральный вред выплачивала. Правда, разными суммами: иногда даже по 70 копеек, а когда и по 144 рубля.

Родители погибших кое-как пережили своё горе, в одной из семей даже родилась дочка. А Башкирова планирует отдохнуть и вернуться к учёбе. Сядет ли она в дальнейшем за руль - неизвестно.

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Метки: udo   Валерия Башкирова   Видео   ДТП   дети   колония   освобождение   погибшие   приговор   семья   
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68  комментариев
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16k
Majul 2 часа назад
Отдать родителям погибших детей. Отсидела она паинькой, она 2 жизни, неначавшиеся по сути жизни забрала. Какие нахер 5 лет, какое нахер "примерное поведение"...
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555
Дмитрий Базурин 8 минут назад
На ее месте может оказаться каждый водитель!
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1k
paranoik_ 9 минут назад
Какое горе ДЛЯ ВСЕХ сторон этого проишествия. Очень жаль Людей.
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5k
Александр 10 минут назад
не понимаю, чего тут особо возмущаться. Нарушила закон - осуждена! Вышла на свободу - так это тоже по закону, а что её там навечно запереть? Кому от этого будет лучше? Родителям погибших детей? Обстоятельства трагедии непонятны: почему на переходе оказались исключительно дети? Где были взрослые? Дорога - это место повышенной опасности, это, конечно, не даёт право водителям делать что хотят, но всё равно как-то надо ориентироваться и детей учить этому. И да, я не имею никакого отношения к отсидевшей гражданке и вообще, среди моих знакомых нет подобных персонажей. Так что тут надо либо требовать повышения наказания для всех виновников ДТП либо молча принять то, что есть.
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23k
sanchesS80 15 минут назад
Маловато конечно. Но так написано в УК РФ.
Единственно что я бы таким вешал пожизненный запрет на управление автомобилем. Был шанс - профукала. Всё, до конца дней езди на такси.
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9k
Oleg 16 минут назад
это вот наше законодательство - за пост во вконтактике - 7 лет, за 2 жизни 2 года и свободна. спасибо сказочному тащщу за наше сшастливо сща!
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245
19 augusti 23 минуты назад
Эта звезда вместо того чтобы следить за дорожной ситуацией пялилась в телефон.
Вроде бы это по закону это делать запрещено. Уже за это надо наказывать.
Я не прав?
Так она ещё и детей убила...
В нашей стране людей не расстреливают, но вот этой тупой звезде надо было дать максималку - может быть тогда другие тупые овцы задумались бы!
Возможно мне возразят - АХ! она раскаялась!!!
а вот не надо раскаиваться, надо просто соблюдать правила ГБДД которые буквально написаны кровью.
Тогда и трупов на дорогах меньше станет.
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27k
Matrosskin 24 минуты назад
Конечно сядет за руль, что - есть сомнения ? И дальше в телефончик тоже будет впякливаться. Ну а чё - отдохнула, яйца кому-то... красила, и песенки ( на ночь ?) пела - норм контента собрала, будет лайки рассматривать.
Вообще не понятно вот это вот "хорошая была раньше, примерно сидела" . Это вообще что такое, блд, какое это имеет значение ? Наказание должно быть одинаковое для всех, если при этом ты ещё косячишь - то да, увеличиваться, но с чего ли уменьшаться ? И какая разница, 20летняя соска или 50ти летний механик-грубиян убили 2 детей ? Вроде как все равны перед законом.
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62k
Андрей Полчаса назад
В соседней ветке про мигранта, что пытался 2тыс втюхать инспекторам перепись нарушителей ПДД, которые не стесняясь рассказывают о своих подвигах, да про то как они превышают, обгоняют через сплошную и прочее. Интересно, а в этой новости они пишут про "расстрелять, суку"? Даже интересно.
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3k
Руслан 38 минут назад
Такие законы у нас. Если бы у пары «народных избранников» или членов Совета Федарции также убили, по сути, их детей, тогда законы поменяли бы быстро. Но их дети по пешеходным переходам не ходят, их возят личные водители, пока дети маленькие. А когда повзрослее, сами гоняют, не соблюдая правил.
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16k
Элитный тигр 42 минуты назад
Нихрена вы не знаете, кому и как она красила яйца. Вот поэтому ее и выпустили так быстро.
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1k
Yow 44 минуты назад
Левиафан
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151
Андрей Граф 46 минут назад
сжечь тварь...
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357
Александр Поляков 57 минут назад
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11k
Света 57 минут назад
Я не понимаю, просто не понимаю КАК можно дать 5 лет взамен двух жизней! Не понимаю!
Пока не будет сроков лет 20 за одного убитого, никто из вот таких писю.шек залипающих в телефоны, не будет бояться ответственности. А если сбил и был бухой, то вообще пожизненно без права досрочного! Вот ЭТО реальное адекватное, равноценное наказание.
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57k
Опиум для народа Час назад
Убила двух детей и "на хорошем счету". Всё, что нужно знать о кривосудии.
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1k
Просто чувак в интернете Час назад
А за репостик в интернете можно улететь тем временем на куда больший срок...
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2k
SmartCat101 Час назад
ах какая белая и пушистая ! подумаешь детей на переходе угробила отсылая очередной OMG или LOL
прибить суку
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84
Serg Час назад
Очередная свиноматка и уродливая судебная система с законами, в которых принцип справедливости не работает... Примерное поведение с крашенными яйцами, млять...
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10k
Том Сойер Час назад
Как она с этим будет дальше жить? Как она сможет дальше жить - зная, что из-за своей тупости, она убила двух детей?
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17k
Shtoppi Час назад
а почему эту башкирову, за непредумышленное убийство двух и более человек, посадили всего на пять лет в колонию - поселение, да еще и по УДО выпустили? родственники занесли что ли кому надо?
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220
Patiot Shtoppi 37 минут назад
Все отягчающие обстоятельства перечислены в статье 63 уголовного кодекса. Такого в этом списке нету.
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August

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