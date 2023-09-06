«Мы были не согласны»: 20-летняя Валерия Башкирова, сбившая насмерть двоих детей, вышла на свободу. И вот что о ней рассказала пострадавшая семья

Я подбежала, когда мама и бабушка уносили с проезжей части детей на зеленую разделительную полосу - газон. На дороге валялись части раздавленного самоката и перевернутая коляска. Когда я подбежала, один ребенок уже был в скорой, его реанимировали. А двое детей лежали на газоне. Мальчик (его потом увезли на вертолёте) смотрел, еле дышал и был очень плох. Девочка маленькая была в царапинах вся, плакала и залезала к матери на колени. А мама металась от девочки к мальчику и обратно. И мама, и бабушка были в абсолютно невменяемом состоянии от горя. Бабушка за сердце хваталась. У мамы были ссадины на руках, но она не обращала на это внимания, - рассказала очевидица ДТП.

В ходе разбирательства выяснилось, что погибшие мальчики были двоюродными братьями, поэтому в трагедии пострадали две семьи: каждая потеряла по сыну.

А Башкирова отправилась в колонию: там она участвовала в концертах, читала стихи и красила яйца на Пасху. Из пяти положенных лет, она отсидела два года (плюс время, проведённое в СИЗО) и вышла по УДО - за примерное поведение.

Вот что сообщил Максим - в тот роковой день, он потерял и сына Сергея, и племянника Романа: