«Мы были не согласны»: 20-летняя Валерия Башкирова, сбившая насмерть двоих детей, вышла на свободу. И вот что о ней рассказала пострадавшая семья

Родители стараются не зацикливаться на своём горе и жить дальше.
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Из них двое - мальчики трёх и четырёх лет - скончались в больнице. Девятимесячная девочка выжила. В ноябре 2021 года суд приговорил Валерию Башкирову к 5 годам колонии поселения и компенсации в 4 миллиона рублей. Также её отец оплатил похороны погибших детей - 200 тысяч рублей.
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Девушка свою вину признала и раскаялась. На суде она плакала и просила прощения. По её словам, она отвлеклась на телефон и не успела затормозить.
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Я подбежала, когда мама и бабушка уносили с проезжей части детей на зеленую разделительную полосу - газон. На дороге валялись части раздавленного самоката и перевернутая коляска. Когда я подбежала, один ребенок уже был в скорой, его реанимировали. А двое детей лежали на газоне.
Мальчик (его потом увезли на вертолёте) смотрел, еле дышал и был очень плох. Девочка маленькая была в царапинах вся, плакала и залезала к матери на колени. А мама металась от девочки к мальчику и обратно. И мама, и бабушка были в абсолютно невменяемом состоянии от горя. Бабушка за сердце хваталась. У мамы были ссадины на руках, но она не обращала на это внимания, - рассказала очевидица ДТП.
В ходе разбирательства выяснилось, что погибшие мальчики были двоюродными братьями, поэтому в трагедии пострадали две семьи: каждая потеряла по сыну.
А Башкирова отправилась в колонию: там она участвовала в концертах, читала стихи и красила яйца на Пасху. Из пяти положенных лет, она отсидела два года (плюс время, проведённое в СИЗО) и вышла по УДО - за примерное поведение.
Вот что сообщил Максим - в тот роковой день, он потерял и сына Сергея, и племянника Романа:
С нами никто не связывался. Наши слова и заявления мало на что повлияли. Мы не согласны с данной ситуацией. Но, как сказал судья, девочка на хорошем счету. У нее нет дисциплинарных нарушений, она зарекомендовала себя исключительно положительно. Моральный вред выплачивала. Правда, разными суммами: иногда даже по 70 копеек, а когда и по 144 рубля.
Родители погибших кое-как пережили своё горе, в одной из семей даже родилась дочка. А Башкирова планирует отдохнуть и вернуться к учёбе. Сядет ли она в дальнейшем за руль - неизвестно.
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Единственно что я бы таким вешал пожизненный запрет на управление автомобилем. Был шанс - профукала. Всё, до конца дней езди на такси.
Вроде бы это по закону это делать запрещено. Уже за это надо наказывать.
Я не прав?
Так она ещё и детей убила...
В нашей стране людей не расстреливают, но вот этой тупой звезде надо было дать максималку - может быть тогда другие тупые овцы задумались бы!
Возможно мне возразят - АХ! она раскаялась!!!
а вот не надо раскаиваться, надо просто соблюдать правила ГБДД которые буквально написаны кровью.
Тогда и трупов на дорогах меньше станет.
Вообще не понятно вот это вот "хорошая была раньше, примерно сидела" . Это вообще что такое, блд, какое это имеет значение ? Наказание должно быть одинаковое для всех, если при этом ты ещё косячишь - то да, увеличиваться, но с чего ли уменьшаться ? И какая разница, 20летняя соска или 50ти летний механик-грубиян убили 2 детей ? Вроде как все равны перед законом.
Пока не будет сроков лет 20 за одного убитого, никто из вот таких писю.шек залипающих в телефоны, не будет бояться ответственности. А если сбил и был бухой, то вообще пожизненно без права досрочного! Вот ЭТО реальное адекватное, равноценное наказание.
Популизм это.
прибить суку
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отягчающих что она долбо_б, если только, а вот по делу вполне есть.
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<<По её словам, она отвлеклась на телефон и не успела затормозить.>>
У неё преступление средней тяжести. По тому же УК РФ допускается УДО после отбывания 1/3 от назначенного приговора.
УК РФ Статья 79.
3. Условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденным:
а) не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление небольшой или средней тяжести;
В принципе всё по закону. Разве что УДО допускается, но не является обязательным.