В Индии столкнулись два поезда: погибли почти 300 человек

Крупнейшая железнодорожная авария произошла вчера, 2 июня, в 19:20 по местному времени (16:50 мск). Пассажирский поезд, следовавший из Калькутты в Ченнаи, столкнулся с грузовым составом, из-за чего с рельсов сошли 10 вагонов с людьми. Они упали на противоположный путь, и экспресс-состав, следовавший в Калькутту, протараних их, после чего опрокинулись еще несколько вагонов.
Со вчерашнего дня в Индии проходит спасательная операция: более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий ищут пострадавших под опрокинутыми вагонами поездов.
Параллельно идёт подсчёт жертв - на данный момент количество погибших в индийском штате Одиша возросло до 288 - сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на начальника пожарной службы штата Судханшу Саранги.
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Hindustan Times писала, что в результате аварии опрокинутыми оказались 10 вагонов одного и четыре вагона другого поезда. Под ними могут оставаться люди, и масса пассажиров до сих пор числятся в списках пропавших без вести.
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Количество жертв продолжает расти. Помимо погибших есть очень много пострадавших людей. По последним данным их больше 900. У многих из них серьезные ранения.
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям пострадавший и погибших и сообщил, что родственники жертв получал выплаты по 2 млн рупий ($24,3 тыс.). Семьям пострадавших в катастрофе выплатят по 50 тыс. рупий (чуть более $600).
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Да и вы их поезда видели? Видели сколько народу приходится на квадратный метр вагона? Честно говоря я удивлен что только 300 погибло.
Сам только что ап этом подумал и "погуглил" о колличестве мест и типах вагонов.
Можешь сам проверить.
Всё так-на-так и будет.