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В Индии столкнулись два поезда: погибли почти 300 человек

В Индии столкнулись два поезда: погибли почти 300 человек

Автор:
03 июня 2023 07:16
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Индия   вагоны   видео   железнодорожная катастрофа   жертвы   погибшие   пострадавшие   сошли с рельсов   спасатели   
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Крупнейшая железнодорожная авария произошла вчера, 2 июня, в 19:20 по местному времени (16:50 мск). Пассажирский поезд, следовавший из Калькутты в Ченнаи, столкнулся с грузовым составом, из-за чего с рельсов сошли 10 вагонов с людьми. Они упали на противоположный путь, и экспресс-состав, следовавший в Калькутту, протараних их, после чего опрокинулись еще несколько вагонов.

Со вчерашнего дня в Индии проходит спасательная операция: более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий ищут пострадавших под опрокинутыми вагонами поездов.


Параллельно идёт подсчёт жертв - на данный момент количество погибших в индийском штате Одиша возросло до 288 - сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на начальника пожарной службы штата Судханшу Саранги.


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Hindustan Times писала, что в результате аварии опрокинутыми оказались 10 вагонов одного и четыре вагона другого поезда. Под ними могут оставаться люди, и масса пассажиров до сих пор числятся в списках пропавших без вести.

Количество жертв продолжает расти. Помимо погибших есть очень много пострадавших людей. По последним данным их больше 900. У многих из них серьезные ранения.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям пострадавший и погибших и сообщил, что родственники жертв получал выплаты по 2 млн рупий ($24,3 тыс.). Семьям пострадавших в катастрофе выплатят по 50 тыс. рупий (чуть более $600).

Источник:

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Метки: Ynews   Индия   вагоны   видео   железнодорожная катастрофа   жертвы   погибшие   пострадавшие   сошли с рельсов   спасатели   
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9k
krivsan Час назад
кошмар
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Демьян 4 минуты назад
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8k
Trenzel2003 Полчаса назад
Чем гуще народонаселение и при авариях и катастрофах страдает больше людей.
Да и вы их поезда видели? Видели сколько народу приходится на квадратный метр вагона? Честно говоря я удивлен что только 300 погибло.
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35k
russger 39 минут назад
900 пострадавших и 300 погибших на 2 поезда? Небось, как они любят, набились в вагоны как сельдь в бочке
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