В Индии столкнулись два поезда: погибли почти 300 человек

Крупнейшая железнодорожная авария произошла вчера, 2 июня, в 19:20 по местному времени (16:50 мск). Пассажирский поезд, следовавший из Калькутты в Ченнаи, столкнулся с грузовым составом, из-за чего с рельсов сошли 10 вагонов с людьми. Они упали на противоположный путь, и экспресс-состав, следовавший в Калькутту, протараних их, после чего опрокинулись еще несколько вагонов.