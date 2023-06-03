В Петербурге грузовик вылетел на встречную полосу, смяв 13 автомобилей

Очевидица аварии рассказала журналистам о том, как всё произошло:

Я видела это всё, самосвал, гружённый песком, снёс эти машины как кегли, и проехал спокойно ещё через всю площадь, благо никого не задел. Думала, может ему плохо за рулём стало, но он тут же выполз.