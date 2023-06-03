В Петербурге грузовик вылетел на встречную полосу, смяв 13 автомобилей

Массовая авария произошла 3 июня в Санкт-Петербурге около дома № 52 по Софийской улице. Грузовик выехал на встречную полосу движения во Фрунзенском районе в девятом часу утра, сминая автомобили на своём пути. По словам очевидцев, у машины могли возникнуть проблемы с тормозами. Момент аварии попал на видео.
Причиной массового ДТП, которое произошло в субботу во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, могли стать неисправные тормоза грузовика, выехавшего на встречную полосу и спровоцировавшего аварию, сообщило региональное управление ГИБДД.
На видео с дорожных камер видно, как грузовик выезжает на встречную полосу и несётся по ней, сбивая легковушки:
По уточнённым данным, 7 человек пострадали, трое из них в тяжёлом состоянии. Среди пострадавших двое детей.
Спасателям пришлось вызволять людей из разбитых машин с помощью гидравлического инструмента.
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Очевидица аварии рассказала журналистам о том, как всё произошло:
Я видела это всё, самосвал, гружённый песком, снёс эти машины как кегли, и проехал спокойно ещё через всю площадь, благо никого не задел. Думала, может ему плохо за рулём стало, но он тут же выполз.
По словам ещё одного свидетеля ДТП, у грузовика могли отказать тормоза. Машина не смогла остановиться перед другими автомобилями, вставшими на светофоре, и водитель вырулил на встречку, проехав по ней с огромной скоростью не менее 150 метров.
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