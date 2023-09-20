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Грузовик нарушил правила и переехал электросамокатчика

Грузовик нарушил правила и переехал электросамокатчика

Автор:
20 сентября 2023 10:28
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   электросамокат   
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18 сентября на Малоохтинской набережной в Санкт-Петербурге 30-летний водитель самосвала при повороте направо переехал 50-летнего электросамокатчика, который от полученных травм скончался на месте. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За рулем самосвала находился гражданин Киргизии.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   электросамокат   
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28  комментариев
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6k
livaneth 57 минут назад
Пока будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела, Киргиз смотается домой, а вернется с паспортом на другую фамилию. У них в кишлаке с этим просто.
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62k
Андрей Минуту назад
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0
Ли Харви Освальд 5 минут назад
Гомокат ехал прямо, нарушая правила. Кирз повернул направо, нарушая правила. Победил кирз, так как у него грузовик
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1k
Rom 9 минут назад
Что за перекресток? Там правый поворот с одной полосы, или с двух? Знаков не видно.
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273
AlexWoyz 11 минут назад
вроде бы самокатчиков приравняли к пешеходам, а не к велосипедистам.
что он делал на оживлённой проезжей части?
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62k
Андрей 14 минут назад
Там ещё и запрет для поворота грузовиков грузоподъёмностью свыше 8 тонн висит.
Единственное что меня смущает, а там точно по правой полосе разрешено движение прямо?
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22k
Valiko 17 минут назад
Вроде всё было нормально, но куда самокатчика понесло-то?! Видать прямо хотел, а тут пароход наперерез.
Грузовые реально достали - культура вождения упала ниже ватерлинии. Хуже только самокатчики. Даже на мотоциклах больше культуры.
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76k
Viktor 18 минут назад
И тут: "О май гад"!
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980
vadimbar 37 минут назад
Минус 1 самокатчик, минус 1 киргиз.
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4k
Горожанин 41 минуту назад
Водитель самосвала поднял рейтинг Киргизии. Все бы так.
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49k
Элек Мек 49 минут назад
Ещё вчера он сидел на дереве,обхватив ствол хвостом,а сегодня ему доверили грузовик 30-тонник.
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5k
satra 58 минут назад
"С нервами что-то совсем хреново, видимо перетёрся последний."
Все тут "хороши".
Догадайтесь, куда планировал ехать электростул по такой траектории.
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3k
kuchipachi Час назад
В данном случае вина водителя грузовика очевидно, кто бы как не относился к самокатчикам
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60k
pynh Час назад
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2k
friday2009 Час назад
Самокатчики как самоубийцы - чем их больше, тем их меньше
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