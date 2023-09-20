Грузовик нарушил правила и переехал электросамокатчика

18 сентября на Малоохтинской набережной в Санкт-Петербурге 30-летний водитель самосвала при повороте направо переехал 50-летнего электросамокатчика, который от полученных травм скончался на месте. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За рулем самосвала находился гражданин Киргизии.

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