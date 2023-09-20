Грузовик нарушил правила и переехал электросамокатчика

1061
1
1
18 сентября на Малоохтинской набережной в Санкт-Петербурге 30-летний водитель самосвала при повороте направо переехал 50-летнего электросамокатчика, который от полученных травм скончался на месте. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За рулем самосвала находился гражданин Киргизии.
18+. Впечатлительным лучше не смотреть!
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Смертельная встреча двух грузовиков
- Смертельное ДТП в Твери на улице Дарвина
- Момент массового ДТП с пятью машинами в Мэрий Эл
- Авария дня. Пьяный угонщик грузовика убил 5 человек
- Был мотоциклист и не стало
Новости партнёров
реклама
что он делал на оживлённой проезжей части?
Единственное что меня смущает, а там точно по правой полосе разрешено движение прямо?
Грузовые реально достали - культура вождения упала ниже ватерлинии. Хуже только самокатчики. Даже на мотоциклах больше культуры.
Все тут "хороши".
Догадайтесь, куда планировал ехать электростул по такой траектории.