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Лошади на дороге спровоцировали смертельное ДТП

Лошади на дороге спровоцировали смертельное ДТП

Автор:
03 августа 2023 12:58
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Животное   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   лошадь   машина   смертельное ДТП   
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Вечером 1 августа недалеко от подмосковной деревни Бессоново автомобиль такси сбил бежавшую по дороге лошадь. Пассажир и животное скончались, водитель был госпитализирован.

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Метки: Видео   ДТП   Животное   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   лошадь   машина   смертельное ДТП   
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12  комментариев
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389k
Алексей 2 часа назад
а с регистратором еще тот м.у.д.а.к. хоть бы дальним моргал встречной.а не тихо ехал следом пугая лошадей
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3k
Olegsky 10 минут назад
Ну, фактически рег стал виновником аварии. Вогнал животных в световой коридор, и был этим горд.
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130
npocto__Makc 12 минут назад
Хоть бы дальним поморгал мудак.
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39k
Aleks Полчаса назад
Рег питарас, считай виновник ДТП.
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2k
SmartCat101 40 минут назад
рег муфлон зад рочен ный !!!
мог и фарами мигать и вообще фари выключить оставить только габариты когда встречку увидел
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571
Ivan Shotgun 54 минуты назад
В дтп виноват 3.14дар , ехавший за лошадьми.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Интереснейшая правовая коллизия вырисовывается. Грубо говоря, если, не имея возможности избежать столкновения, сбиваешь автомобилем домашнее животное (вне зоны действия знака «Перегон скота»), то ответственность, всё-таки, ложится и на владельца животного, утратившего над ним контроль, а если же это случается с животным диким (вне зоны действия знака «Дикие животные»), то ответственность всё равно возлагается на водителя. Таким образом, Росприроднадзор явочным порядком возложил обязанности по контролю над передвижением диких животных и ответственность за их сохранность на водителей транспорта.
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951
ruslan d Час назад
Кто еще спровоцировал ...
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159
Мандалай Иванович 2 часа назад
Рег мог не гнать лошадей, а хотя бы поморгать встречному, глядишь и обошлось бы.....
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