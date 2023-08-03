Лошади на дороге спровоцировали смертельное ДТП

1584
2
1
Вечером 1 августа недалеко от подмосковной деревни Бессоново автомобиль такси сбил бежавшую по дороге лошадь. Пассажир и животное скончались, водитель был госпитализирован.
Источник:
Ссылки по теме:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
Новости партнёров
реклама
мог и фарами мигать и вообще фари выключить оставить только габариты когда встречку увидел
Никакой правовой коллизии.