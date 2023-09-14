FISHKINET
Сообщество Аварии 7088 постов • 556 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Момент массового ДТП с пятью машинами в Мэрий Эл

Момент массового ДТП с пятью машинами в Мэрий Эл

Автор:
14 сентября 2023 08:01
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   смертельное ДТП   
1439
5
1
Вечером 12 сентября на 95-м километре автодороги Йошкар-Ола - Зеленодольск столкнулось 5 автомобилей. Два человека погибли, ещё четверо пострадали, сообщает ГИБДД республики.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   смертельное ДТП   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Влад Час назад
Мэрий? Новый элемент таблицы Менделеева?
Или это прилагательное от слова мэр, отвечающее на вопрос чей?
- Чей туфля?
- Мэрий.

Республика называется Марий Эл.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Enigma Kuutar Час назад
Автор, прости пожалуйста, но поправь заголовок. МАрий Эл.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Babangdida 2 часа назад
Рег среагировал быстро и оперативно убрался на обочину, но дистанции просто не хватило, несмотря на относительно невысокую скорость. Хреново.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
kuchipachi 2 часа назад
Что значит "По предварительным данным, причиной случившегося мог стать выезд одной из машин на полосу встречного движения"? На видео чётко видно, что встречный авто выехал на встречку. Надо выяснять причины выезда на встречку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

27653



Другие посты автора
Популярное в сообществах
С ностальгией по 80-м: пост о тех и про тех, кто жил в то волшебное время
С ностальгией по 80-м: пост о тех и про тех, кто жил в то волшебное время
Про советские вещи, которые еще долго не сломаются
Про советские вещи, которые еще долго не сломаются
Набирающие популярность в сообществах
Российские пользователи почти полностью перестали покупать фильмы онлайн
Российские пользователи почти полностью перестали покупать фильмы онлайн
Художница рисует комиксы про нашу типичную жизнь
Художница рисует комиксы про нашу типичную жизнь
Не мисс мира, а даже круче
Не мисс мира, а даже круче
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#автомобили#Юмор#фото#животные#интересное#Автовсячина#Россия#новости#Разное#Спасение
#автомир#в мире#ДТП#авто аварии#интересно#дети#Москва#шоу бизнес#Китай#маразм
#машина#Прикол#аварии#подборка#позитив#люди#знаменитости#улыбнуло#Девушка#Англия
Не мисс мира, а даже круче Не мисс мира, а даже круче Легковой автомобиль смяло в "гармошку" Легковой автомобиль смяло в "гармошку" Авария дня. Крутанул рулём и убил всю семью Авария дня. Крутанул рулём и убил всю семью На трассе М-8 в Ярославской области столкнулось 9 автомобилей На трассе М-8 в Ярославской области столкнулось 9 автомобилей Лошади на дороге спровоцировали смертельное ДТП Лошади на дороге спровоцировали смертельное ДТП Авария дня. Мерседес раздавило между двумя грузовиками Авария дня. Мерседес раздавило между двумя грузовиками

На что жалуетесь?

Вернуться