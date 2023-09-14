Момент массового ДТП с пятью машинами в Мэрий Эл

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Вечером 12 сентября на 95-м километре автодороги Йошкар-Ола - Зеленодольск столкнулось 5 автомобилей. Два человека погибли, ещё четверо пострадали, сообщает ГИБДД республики.
"В результате столкновения пяти автомашин погибли два человека и четверо пострадали. По предварительным данным, причиной случившегося мог стать выезд одной из машин на полосу встречного движения", - говорится в сообщении.
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Или это прилагательное от слова мэр, отвечающее на вопрос чей?
- Чей туфля?
- Мэрий.
Республика называется Марий Эл.