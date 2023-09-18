Легендарную Чайку 1984 года выпуска продают 1,5 миллиона рублей

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На популярном сайте объявлений на продажу выставлена ГАЗ-14 «Чайка». За автомобиль 1984 года выпуска продавец просит 1 490 000 рублей.
Пробег автомобиля — 70 тысяч километров. За всё время у него был всего один владелец. По словам продавца, «Чайка» находится в оригинальном заводском состоянии. Она никогда не участвовала в авариях и не перекрашивалась.
Под капотом «Чайки» расположился бензиновый двигатель V8 объемом 5,5 литров мощностью 220 л.с., который работает в паре с автоматической коробкой передач.
В машине есть кондиционер, четыре электростеклоподъемника, велюровый салон.
Под капотом «Чайки» расположился бензиновый двигатель V8 объемом 5,5 литров мощностью 220 л.с., который работает в паре с автоматической коробкой передач.
В машине есть кондиционер, четыре электростеклоподъемника, велюровый салон.
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Метки: Автовсячина ГАЗ авто автомир автомобили машина чайка
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