Легендарную Чайку 1984 года выпуска продают 1,5 миллиона рублей

Пробег автомобиля — 70 тысяч километров. За всё время у него был всего один владелец. По словам продавца, «Чайка» находится в оригинальном заводском состоянии. Она никогда не участвовала в авариях и не перекрашивалась.



Под капотом «Чайки» расположился бензиновый двигатель V8 объемом 5,5 литров мощностью 220 л.с., который работает в паре с автоматической коробкой передач.



В машине есть кондиционер, четыре электростеклоподъемника, велюровый салон.