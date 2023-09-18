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Легендарную Чайку 1984 года выпуска продают 1,5 миллиона рублей

Легендарную Чайку 1984 года выпуска продают 1,5 миллиона рублей

Автор:
18 сентября 2023 11:38
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГАЗ   авто   автомир   автомобили   машина   чайка   
870
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На популярном сайте объявлений на продажу выставлена ГАЗ-14 «Чайка». За автомобиль 1984 года выпуска продавец просит 1 490 000 рублей.
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Метки: Автовсячина   ГАЗ   авто   автомир   автомобили   машина   чайка   
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2  комментария
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5k
Chuna 11 минут назад
Как то странно. Если в хорошем состоянии и на ходу, должна минимум 6-7 стоить. Раритет все таки...
Да и как мог быть один хозяин? Членовоз до 91 года продали частному лицу?
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22k
BiZ Полчаса назад
и тишина
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