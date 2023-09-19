6-колёсный пикап Jaguar XJ выставили на торги

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В Нидерландах продают созданный в единственном экземпляре трёхосный пикап на базе Jaguar XJ III Series. Точнее, его версию под брендом Daimler. Пока ставка за автомобиль пурпурного цвета с мотором V12 под капотом достигла только 14 500 евро.
Изначально это был роскошный представительский седан Daimler Double Six Vanden Plas, выпущенный в 1981 году. Его отличали увеличенная колёсная база и щедрое для тех лет оснащение. В какой-то момент (вероятно, когда машина уже утратила свою дорогую статусность) автомобиль претерпел радикальные изменения.
Седан переделали в пикап, оставив только первый ряд сидений. Смены типа кузова авторам проекта показалось мало. Они подкатили третью ось, выхлоп вывели под пороги, а кузов перекрасили в пурпурный цвет. Двигатель V12 объёмом 5,3 литра мощностью 300 лошадиных сил трогать не стали.
Торчащая по левому борту за дверью трубка — это заливная горловина бензобака. Она стала выпирать из-за изменения геометрии крыла. Однако по каким-то соображениям подпиливать под новую высоту её не стали.
Пробег машины составляет 124 тысячи километров. Отделанный кожей и деревом салон требует реставрации. Нужно уделить внимание и кузову. Из неисправностей указаны течи масла и неработающий датчик уровня топлива. Мотор, «автомат» и подвеска находятся в хорошем состоянии, если верить продавцу.
Седан переделали в пикап, оставив только первый ряд сидений. Смены типа кузова авторам проекта показалось мало. Они подкатили третью ось, выхлоп вывели под пороги, а кузов перекрасили в пурпурный цвет. Двигатель V12 объёмом 5,3 литра мощностью 300 лошадиных сил трогать не стали.
Торчащая по левому борту за дверью трубка — это заливная горловина бензобака. Она стала выпирать из-за изменения геометрии крыла. Однако по каким-то соображениям подпиливать под новую высоту её не стали.
Пробег машины составляет 124 тысячи километров. Отделанный кожей и деревом салон требует реставрации. Нужно уделить внимание и кузову. Из неисправностей указаны течи масла и неработающий датчик уровня топлива. Мотор, «автомат» и подвеска находятся в хорошем состоянии, если верить продавцу.
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