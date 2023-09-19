6-колёсный пикап Jaguar XJ выставили на торги

Изначально это был роскошный представительский седан Daimler Double Six Vanden Plas, выпущенный в 1981 году. Его отличали увеличенная колёсная база и щедрое для тех лет оснащение. В какой-то момент (вероятно, когда машина уже утратила свою дорогую статусность) автомобиль претерпел радикальные изменения.



Седан переделали в пикап, оставив только первый ряд сидений. Смены типа кузова авторам проекта показалось мало. Они подкатили третью ось, выхлоп вывели под пороги, а кузов перекрасили в пурпурный цвет. Двигатель V12 объёмом 5,3 литра мощностью 300 лошадиных сил трогать не стали.



Торчащая по левому борту за дверью трубка — это заливная горловина бензобака. Она стала выпирать из-за изменения геометрии крыла. Однако по каким-то соображениям подпиливать под новую высоту её не стали.



Пробег машины составляет 124 тысячи километров. Отделанный кожей и деревом салон требует реставрации. Нужно уделить внимание и кузову. Из неисправностей указаны течи масла и неработающий датчик уровня топлива. Мотор, «автомат» и подвеска находятся в хорошем состоянии, если верить продавцу.