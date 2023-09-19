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6-колёсный пикап Jaguar XJ выставили на торги

6-колёсный пикап Jaguar XJ выставили на торги

Автор:
19 сентября 2023 10:42
Сообщество : Автомир
Метки: 6х6   Jaguar   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   пикап   тюнинг   
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В Нидерландах продают созданный в единственном экземпляре трёхосный пикап на базе Jaguar XJ III Series. Точнее, его версию под брендом Daimler. Пока ставка за автомобиль пурпурного цвета с мотором V12 под капотом достигла только 14 500 евро.
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Метки: 6х6   Jaguar   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   пикап   тюнинг   
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3  комментария
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82k
Доктор Джонс Час назад
Да ну... Кадавр какой-то...
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29k
Alex 54 минуты назад
Ктото славно по...работал в своё время... думаю начало 90-х было, тогда многие извращались, кто во что горазд
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19k
Robin Hood Час назад
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