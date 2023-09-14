Новый Jeep Gladiator лишился дизеля, но получил большой монитор

Jeep Gladiator получил новую решётку радиатора с чёрным наполнением и окантовкой в цвет кузова (при этом оформление решётки может меняться в зависимости от версии). Обещано семь новых вариантов колёсных дисков с покрышками до 33 дюймов.



В салоне появилась новая медиасистема с 12,3-дюймовым экраном, уже применённая на Jeep Wrangler. Как и в случае с внедорожником, для установки экрана пришлось перекроить переднюю панель: дефлекторы вентиляции стали вытянутыми и перемещены под дисплей. Медиасистема Uconnect 5 получила функцию Guide with Trails Offroad — своего рода встроенный путеводитель по внедорожным маршрутам.



С отказом от дизельного мотора, которого ранее лишился Wrangler, пикап будут оснащать только бензиновым Pentastar V6 объёмом 3,6 литра. Развивает он 285 л.с. и 352 Нм. В пару мотору полагаются шестиступенчатая «механика» либо опциональный восьмидиапазонный «автомат».



Компания American Expedition Vehicles (AEV) разработала для пикапа три варианта подготовки к бездорожью. В зависимости от уровня они подразумевают увеличение дорожного просвета до 400 миллиметров и покрышки BFGoodrich до 37 дюймов.

Приём заказов на обновлённый пикап уже открыт, но цены пока не названы.



В будущем у Jeep может появиться система автономного управления, адаптированная к бездорожью — электроника сможет сама проводить автомобиль через наиболее сложные участки. Новый водительский ассистент уже проходит тесты в реальных условиях.