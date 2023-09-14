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Новый Jeep Gladiator лишился дизеля, но получил большой монитор

Новый Jeep Gladiator лишился дизеля, но получил большой монитор

Автор:
14 сентября 2023 15:28
Сообщество : Автомир
Метки: Jeep   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   пикап   
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Верно говорят, что автомобили всё больше становятся мультимедийными гаджетами. Эта эволюция добралась и до рестайлинговой версии пикапа Jeep Gladiator. Модель обзавелась точечными изменениями во внешности и получила новую медиасистему с большим экраном, а из моторной гаммы исключён дизельный двигатель. Кроме того, предложено сразу три новых пакета опций, повышающих проходимость.
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Метки: Jeep   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   пикап   
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