Самые дорогие автомобили продающиеся в России

Это купе сейчас является самым дорогим в нашей стране. И это несмотря на то, что собрали авто в 2021 году. Цена составляет 85 000 000 рублей. Такая высокая стоимость объясняется не только статусом бренда, но и отличными техническими характеристиками.



Под капотом находится 6,6-литровый мотор, который выдает 632 л.с. Работает он в тандеме с АКПП и системой заднего привода. Добавим интересный экстерьер – сочетание голубого и черного цветов.