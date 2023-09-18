Самые дорогие автомобили продающиеся в России

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В этот рейтинг попали самые дорогие автомобили, ввозимые в нашу страну по схеме параллельного импорта и доступные для покупки.
1. Rolls-Royce Wraith Black Badge
Это купе сейчас является самым дорогим в нашей стране. И это несмотря на то, что собрали авто в 2021 году. Цена составляет 85 000 000 рублей. Такая высокая стоимость объясняется не только статусом бренда, но и отличными техническими характеристиками.
Под капотом находится 6,6-литровый мотор, который выдает 632 л.с. Работает он в тандеме с АКПП и системой заднего привода. Добавим интересный экстерьер – сочетание голубого и черного цветов.
Под капотом находится 6,6-литровый мотор, который выдает 632 л.с. Работает он в тандеме с АКПП и системой заднего привода. Добавим интересный экстерьер – сочетание голубого и черного цветов.
2. Lamborghini Huracan
Сейчас абсолютным бестселлером итальянского бренда является кроссовер Urus. Однако именно Huracan относит нас к истокам бренда – он является настоящим суперкаром. Двигатель купе при объеме в 5,2 литра выдает 610 л.с. Для того, чтобы выдержать высокий крутящий момент, инженеры выбрали роботизированную трансмиссию. Привод здесь полный. Также отметим яркий зеленый цвет кузова и тот факт, что автомобиль был собран в 2023 году. Ценник на Lamborghini Huracan составляет 66 500 000 рублей.
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3. Rolls-Royce Ghost Extended
Третья строчка достается седану от компании Rolls-Royce. Этот автомобиль по праву считается одним из самых комфортных в мире. В экстерьере стоит выделить распашные задние двери. Салон получил яркий красный оттенок. Автомобиль получил 6,8-литровый двигатель, отдача которого достигает 571 л.с. Работает он в паре с АКПП и полным приводом. Цена автомобиля сейчас составляет 66 000 000 рублей.
4. Ferrari SF90 Stradale
Следом располагается суперкар от компании Ferrari. За модель SF90 Stradale придется заплатить 64 000 000 рублей. Этот автомобиль получил классический кузов купе. Окрашен он в черный цвет, а вот салон выполнили в классическом для бренда красном цвете. Основой для силовой установки является 4,0-литровый ДВС, а за счет электрической составляющей суммарная отдача составляет 780 л.с. В тандеме с ним работают роботизированная коробка передач и система полного привода. Суперкар был собран в 2023 году и доставлен в нашу страну совсем недавно.
5. Rolls-Royce Cullinan
Пятерку лидеров замыкает внедорожник от компании Rolls-Royce. За эту модель дилеры просят 59 500 000 рублей. Кузов авто, произведенного в 2023 году, окрашен в белый цвет. И смотрится на внедорожнике он очень эффектно. Двигатель получил рабочий объем 6,8 литра и мощность в 571 л.с. С ним в тандеме работает автоматическая коробка передач и система полного привода.
6. Ferrari F8 Spider
На 6-м месте находится родстер от компании Ferrari. Этот автомобиль обладает традиционным для бренда красным цветом кузова, а еще крыша окрашена в черный цвет. Двигатель имеет объем 3,9 литра, а пиковая мощность достигает отметки в 720 л.с. Вместе с мотором работает роботизированная трансмиссия. Ferrari F8 Spider можно назвать классическим суперкаром, ведь привод здесь исключительно на задние колеса. Прибывший в Россию автомобиль был собран совсем недавно, в 2023 году. Приобрести суперкар Ferrari можно за 59 500 000 рублей.
7. Maserati MC20 Cielo
Следом располагается еще один люксовый автомобиль из Италии. Отметим, Maserati MC20 Cielo – это родстер, а одной из главной особенностью являются открывающиеся наверх двери. Известны и технические характеристики выставленного на продажу авто – мощность силового агрегата составляет 630 л.с., а работает он с «роботом» и задними ведущими колесами. Такой автомобиль однозначно будет привлекать внимание на дорогах. Цена на данный экземпляр составляет 58 000 000 рублей.
8. Bentley Continental GT Speed
Один из самых популярных у россиян люксовых автомобилей расположился на 8-й позиции. За автомобиль 2022 года выпуска просят 55 950 000 рублей. Здесь речь идет о версии GT Speed, которая по сравнению с обычным исполнением отличается более высокой мощностью мотора. Рвбочий объем двигателя составляет 6,0 литров, а отдача достигает 659 л.с. На месте КПП ожидаемо выбрали «робот», а привод здесь полный.
9. Lamborghini Urus Performante
На 9-м месте располагается кроссовер Lamborghini Urus, причем в нашу страну доставка по параллельному импорту выполняется на регулярной основе. Под капотом находится 4,0-литровый мотор, который работает в тандеме с АКПП и передними ведущими колесами. Мощность двигателя здесь составляет 666 л.с. Стать обладателем такого автомобиля можно, заплатив 53 500 000 рублей.
10. Ferrari 296 GTB
В ТОП-10 самых дорогих авто в нашей стране попали сразу 3 автомобиля Ferrari. За Ferrari 296 GTB придется заплатить 49 500 000 рублей. В основе этой модели лежит гибридная силовая установка. Базируется она на 3,0-литровом моторе, а мощность достигает отметки в 830 л.с. Трансмиссия – роботизированная, что является классикой последнего времени для этого итальянского бренда. А привод на задние колеса.
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