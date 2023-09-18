FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11754 поста • 837 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Самые дорогие автомобили продающиеся в России

Самые дорогие автомобили продающиеся в России

Автор:
18 сентября 2023 14:54
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   лухари   машина   параллельный импорт   рейтинг   
1898
10
В этот рейтинг попали самые дорогие автомобили, ввозимые в нашу страну по схеме параллельного импорта и доступные для покупки.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   лухари   машина   параллельный импорт   рейтинг   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
pilgrimnl Час назад
на авто ру
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
MrMopnex 22 минуты назад
Никогда не понимал, зачем в ройс (или любую другую марку) представительского класса пихать двигатель на 600+ кобылиц.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Vlad Полчаса назад
Вроде санкции в первую очередь были нацелены на люксовые авто, а потом докатились и до Солярисов. В итоге на Логаны эмбарго, а Феррари продаются?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Kostick 2 часа назад
с каких пор урус стал недоприводным?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66
ruslan d 2 часа назад
Да же представить себе не могу , кем надо работать , чтоб это себе позволить ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

13663



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Умер звезда сериала "Солдаты"
Умер звезда сериала "Солдаты"
«Вот как вы нам отплатили?»: мусульмане взяли власть в свои руки в американском городе и запретили флаг ЛГБТ
«Вот как вы нам отплатили?»: мусульмане взяли власть в свои руки в американском городе...
Набирающие популярность в сообществах
Главный вопрос себе: подсказывает Фридрих Ницше
Главный вопрос себе: подсказывает Фридрих Ницше
Собрал ребенка в школу в 2023 году: что купил и на чем сэкономил
Собрал ребенка в школу в 2023 году: что купил и на чем сэкономил
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошо реагирует со сметанием

Лучшие демотиваторы
Отдай, это я поймал!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#в мире#подборка#люди#позитив#интересное#соцсети#Автовсячина#знаменитости
#Юмор#СССР#автомобили#машина#аварии#авто аварии#интересно#США#Москва#Италия
#история#Прикол#автомир#дети#ДТП#Россия#Китай#улыбнуло#забавно#кино
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Новый Jeep Gladiator лишился дизеля, но получил большой монитор Новый Jeep Gladiator лишился дизеля, но получил большой монитор Toyota готовит новую версию старого Land Cruiser 70 Toyota готовит новую версию старого Land Cruiser 70 Калининградский завод Автотор объявил российские цены на кроссовер BAIC X55 Калининградский завод Автотор объявил российские цены на кроссовер BAIC X55 На торги выставили коллекцию из 230 автомобилей На торги выставили коллекцию из 230 автомобилей Появились первые фотографии нового тягача ГАЗ Валдай 45 Появились первые фотографии нового тягача ГАЗ Валдай 45

На что жалуетесь?

Вернуться