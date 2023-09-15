На торги выставили коллекцию из 230 автомобилей

Трансатлантическая эклектика коллекции объясняется просто: Андре родился в сельской местности Франции в крестьянской семье и в 1980-х годах переехал в канадскую Альберту, оказавшись в совершенно ином автомобильном окружении. При этом отец — водитель со стажем выставил условие: если сын дозрел до собственного авто — нет проблем, но сам зарабатывай на его покупку и содержание.



Неудивительно, что во Франции первой машиной парня стал максимально доступный Citroën 2CV. Изучив досконально простенький «де-шво», Андре влюбился в машины и сохранил интерес к ним до преклонных лет.



Уже в Канаде, поднявшись на фермерском бизнесе, Андре Мойзар смог посвятить любимому делу значительно больше времени и ресурсов. Колеся по Северной Америке на грузовичке Dodge 6×6 с трейлером, приспособленным для перевозки двух машин, он скупал на аукционах и просто по объявлениям понравившиеся ему автомобили.



Помимо внушительной подборки разношёрстных «кадиллаков» (более 60 штук), Мойзар собирал классические «джипы», как армейские, так и гражданские разновидности, а также «ситроены» и прочие европейские авто времён его молодости, которые каким-то чудом оказались за океаном. Как тот же Citroen Traction Avant 1954 года, поскольку рядом с одним из них когда-то сфотографировалась его мама, Volkswagen Beetle — потому что его дочери нравился киношный «Херби» Линдси Лохан, а огромный Pontiac Parisienne всегда напоминал Андре, что супруга родом из Парижа. Добросердечный Мойзар даже был способен купить не особо нужную машину, лишь бы помочь нуждающемуся другу.



Коллекционерский азарт и бытовые заботы не оставляли времени заниматься каждым приобретением в отдельности, и даже не всегда имелась возможность обеспечить надлежащим жильём разраставшееся с каждым годом автомобильное поголовье, что в итоге привело к плачевному состоянию многих машин, стоявших к тому же без охраны. Зато теперь их можно взять буквально задарма с разбросом цены от пары сотен до нескольких тысяч долларов.