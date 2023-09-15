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На торги выставили коллекцию из 230 автомобилей

На торги выставили коллекцию из 230 автомобилей

Автор:
15 сентября 2023 11:50
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   коллекция   машина   ретро   
1617
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Собрание машин скончавшегося весной канадца Андре Мойзара поражает разнообразием, поскольку в ней встречаются как смешные французские малолитражки послевоенной эпохи, детройтские, мотоциклы, тракторы и многое другое.
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Метки: Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   коллекция   машина   ретро   
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2  комментария
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5k
Suvar_ 2 часа назад
Тю, ни Москвича, ни Жигулей (уже санкционных ))) ни Победы или ЗиМа
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6k
alex Час назад
ВАУ
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