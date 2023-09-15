Студенты создали электромобиль с разгоном до 100 км/ч за 0,96 секунды

Mythen представляет собой болид из карбона и алюминия. Он весит всего 140 килограммов. Каждое колесо приводит индивидуальный электромотор. Вместе они развивают 326 л.с. С учётом небольшой массы электрокара такой мощности вполне достаточно.



Основной задачей проекта было обеспечить достаточное сцепление колёс с дорогой, чтобы машина смогла реализовать весь потенциал по тяге. Команда заверила, что не собирается останавливаться на достигнутом. Это уже третий рекорд на её счету, два предыдущих были в 2014 и 2016 годах.



Результат подтверждён представителями книги рекордов Гиннесса. Предыдущее достижение продержалось чуть меньше года и было перекрыто с большим запасом. В сентябре 2022 года электромобиль команды Foerderverein GreenTeam Uni Stuttgart e.V показал время 1,416 секунды.