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Студенты создали электромобиль с разгоном до 100 км/ч за 0,96 секунды

Студенты создали электромобиль с разгоном до 100 км/ч за 0,96 секунды

Автор:
15 сентября 2023 15:58
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   рекорд   рекород гиннеса   студент   электромобиль   
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Команда студентов Цюрихского технологического института и Люцернского университета прикладных наук установила новый рекорд разгона до 100 км/ч среди электромобилей. Построенный ими болид Mythen набрал сотню с места за 0,956 секунды.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   рекорд   рекород гиннеса   студент   электромобиль   
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5  комментариев
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20k
alexis Полчаса назад
Сколько картошки и кабачков можно увезти? Куда тут удочки складывать?
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3k
poбт 4 минуты назад
а зачем?

собрали картинг с минимальным весом и запасом хода на 200 метров, посадили туда самую дохлую девку и ...
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11k
Sergey 5 минут назад
Драгстеры еще не появились на электротяге?
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6
pilot52 7 минут назад
А бабу посадили для уменьшения массы, чтобы "влезть" в 1 секунду?
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1k
Лютый вам Бетховен Полчаса назад
Прикольно. Эти болиды делают для участия в соревнованиях Formula Student. Наша фирма спонсирует эстонскую команду (FS Team) материалами: сталь, Alumec 89. Недавно появились соревнования без пилотов, т.е. навигация с помощью лидара.
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