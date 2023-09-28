Единственный в мире спидстер Porsche 911 ушёл с молотка

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На днях закончились торги за уникальный спидстер на базе Porsche 911 3.2 Targa 1988 года выпуска. Машину создал известный британский автогонщик Пол Стивенс. Она весит меньше тонны и оснащена 250-сильным двигателем. Новому владельцу она досталась за 96 000 евро или 9 800 000 рублей.
Пол Стивенс в 2002 году основал фирму AUTOart. Она занимается реставрацией и модернизацией Porsche 911. В год делают всего несколько автомобилей, чтобы подчеркнуть эксклюзивность и качество работы компании. Над спидстером команда работала в течение двух лет.
Для проекта взяли 911-й 1988 года в кузове тарга с мотором объёмом 3,2 литра. Может показаться, что машине изменили только верхнюю часть кузова, но это не так. Все панели новые, они изготовлены вручную из алюминия. В результате получилась очень качественная стилизация под Porsche 1960-х годов.
Весит спидстер 950 килограммов.
Окрашенная в цвет кузова приборная панель напоминает Porsche 550 Spyder. Крыша и стойки кузова убраны полностью. Осталось лишь небольшое ветровое стекло, отводящее набегающий поток воздуха от водителя и пассажира.
Шестицилиндровый оппозитный двигатель изменений не претерпел. Работает он в паре с 5-ступенчатой механической коробкой.
Для проекта взяли 911-й 1988 года в кузове тарга с мотором объёмом 3,2 литра. Может показаться, что машине изменили только верхнюю часть кузова, но это не так. Все панели новые, они изготовлены вручную из алюминия. В результате получилась очень качественная стилизация под Porsche 1960-х годов.
Весит спидстер 950 килограммов.
Окрашенная в цвет кузова приборная панель напоминает Porsche 550 Spyder. Крыша и стойки кузова убраны полностью. Осталось лишь небольшое ветровое стекло, отводящее набегающий поток воздуха от водителя и пассажира.
Шестицилиндровый оппозитный двигатель изменений не претерпел. Работает он в паре с 5-ступенчатой механической коробкой.
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Метки: 911 Porsche Автовсячина Аукцион авто автомир автомобили машина
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