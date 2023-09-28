Единственный в мире спидстер Porsche 911 ушёл с молотка

Пол Стивенс в 2002 году основал фирму AUTOart. Она занимается реставрацией и модернизацией Porsche 911. В год делают всего несколько автомобилей, чтобы подчеркнуть эксклюзивность и качество работы компании. Над спидстером команда работала в течение двух лет.



Для проекта взяли 911-й 1988 года в кузове тарга с мотором объёмом 3,2 литра. Может показаться, что машине изменили только верхнюю часть кузова, но это не так. Все панели новые, они изготовлены вручную из алюминия. В результате получилась очень качественная стилизация под Porsche 1960-х годов.



Весит спидстер 950 килограммов.



Окрашенная в цвет кузова приборная панель напоминает Porsche 550 Spyder. Крыша и стойки кузова убраны полностью. Осталось лишь небольшое ветровое стекло, отводящее набегающий поток воздуха от водителя и пассажира.



Шестицилиндровый оппозитный двигатель изменений не претерпел. Работает он в паре с 5-ступенчатой механической коробкой.