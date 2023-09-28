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Единственный в мире спидстер Porsche 911 ушёл с молотка

Единственный в мире спидстер Porsche 911 ушёл с молотка

Автор:
28 сентября 2023 15:24
Сообщество : Автомир
Метки: 911   Porsche   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   
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На днях закончились торги за уникальный спидстер на базе Porsche 911 3.2 Targa 1988 года выпуска. Машину создал известный британский автогонщик Пол Стивенс. Она весит меньше тонны и оснащена 250-сильным двигателем. Новому владельцу она досталась за 96 000 евро или 9 800 000 рублей.
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Метки: 911   Porsche   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   
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1  комментарий
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vasilykopkov 58 минут назад
Тарга - ой любимый кузов у Порше.
Классную тачку испохабили.
Жалко...
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