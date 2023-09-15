Трасса Сантк-Петербург - Владивосток обойдётся в 500 миллиардов рублей

Санкт-Петербург и Владивосток свяжет единый транспортный коридор «Россия», сообщил на пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин. Он послужит основой для развития туризма, связи логистических, аграрных и промышленных центров страны, даст импульс развитию предпринимательства и обновлению городов и поселков.



В первую очередь планируется построить обходы крупных городов, так как транзитный транспорт не должен создавать проблем местным жителям.



В данный момент уже строится участок протяженностью 300 км, который соединит Башкирию, Пермский край и Екатеринбург. Также необходимо строительство обхода города Кемерово.