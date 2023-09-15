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Трасса Сантк-Петербург - Владивосток обойдётся в 500 миллиардов рублей

Трасса Сантк-Петербург - Владивосток обойдётся в 500 миллиардов рублей

Автор:
15 сентября 2023 12:58
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   дорога   машина   платная дорога   
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Федеральную трассу через всю страну планируют достроить до 2030 года, а потребуется для этого около 500 миллиардов рублей. По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина трасса, соединяющая Санкт-Петербург и Владивосток, уже существует, но она требует расширения.

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Метки: Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   дорога   машина   платная дорога   
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5  комментариев
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14k
котегRUS Час назад
Санкт-Петербург
а то чуть перелом языка не получил..
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15k
Типа граф 45 секунд назад
В конце строительства дорога будет стоить триллион , а то и поболее .
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8k
Ntvl 7 минут назад
половину бюджета спиз.дят, как пить дать.
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51k
turyst Полчаса назад
Платная?
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46k
Соломей 54 минуты назад
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