Автоледи разнесла спортивный магазин в штате Вирджиния

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Ущерб оценивается в сотни тысяч долларов.
Во время инцидента в магазине клуба Springfield Soccer находились около 15 человек. Пробив переднюю стену здания, в стеллажи с товарами врезался "Nissan Altima".
"Водитель застряла в своей машине, и пожарным пришлось разрезать дверь, чтобы вытащить ее", — сообщил FOX5.
В больницу для перестраховки увезли лишь саму лихачку. Отмечается, что перед наездом на магазин, женщина сбила две машины на противоположной стороне улицы.
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Метки: Nissan Altima Springfield Soccer Видео ДТП авто автоледи в штате Вирджиния машина спортивный магазин
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