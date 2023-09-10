Автоледи разнесла спортивный магазин в штате Вирджиния

Во время инцидента в магазине клуба Springfield Soccer находились около 15 человек. Пробив переднюю стену здания, в стеллажи с товарами врезался "Nissan Altima".



"Водитель застряла в своей машине, и пожарным пришлось разрезать дверь, чтобы вытащить ее", — сообщил FOX5.



В больницу для перестраховки увезли лишь саму лихачку. Отмечается, что перед наездом на магазин, женщина сбила две машины на противоположной стороне улицы.