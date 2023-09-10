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Автоледи разнесла спортивный магазин в штате Вирджиния

Автоледи разнесла спортивный магазин в штате Вирджиния

Автор:
10 сентября 2023 09:44
Сообщество : Аварии
Метки: Nissan Altima   Springfield Soccer   Видео   ДТП   авто   автоледи   в штате Вирджиния   машина   спортивный магазин   
967
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Ущерб оценивается в сотни тысяч долларов.

Во время инцидента в магазине клуба Springfield Soccer находились около 15 человек. Пробив переднюю стену здания, в стеллажи с товарами врезался "Nissan Altima".

"Водитель застряла в своей машине, и пожарным пришлось разрезать дверь, чтобы вытащить ее", — сообщил FOX5.

В больницу для перестраховки увезли лишь саму лихачку. Отмечается, что перед наездом на магазин, женщина сбила две машины на противоположной стороне улицы.

Источник:

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Метки: Nissan Altima   Springfield Soccer   Видео   ДТП   авто   автоледи   в штате Вирджиния   машина   спортивный магазин   
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6  комментариев
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530
Александр Сергеев 56 минут назад
Задолбали вы с этими "автоледи"!
Тогда пишите про водителей мужского пола "автоджентльмены"!
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2k
Bar 10 минут назад
Очередная тп...
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14k
GROMOZEKA 15 минут назад
АвтоЛЯДИНА
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1k
blunt67 Полчаса назад
Запомни и передай другим! Не автоледи а тупая баба за рулём автомобиля.
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440
skorpin Час назад
Нужно было кроссы купить, ну очень срочно)))
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Snezhinka

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