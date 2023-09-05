Огромные колонны из автомобилей покидают площадку фестиваля Burning Man

Напомним, из-за сильных осадков 1 сентября в штате Невада закрыли основные шоссе и аэропорт, в результате чего 7 тыс. человек застряли в пустыне. По данным CBS, на площадке Burning Man умер один человек. Местная полиция начала расследование инцидента.