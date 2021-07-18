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Самые зрелищные скульптуры из автомобилей

Самые зрелищные скульптуры из автомобилей (10 фото)

Автор:
18 июля 2021 07:56
Сообщество : Автомир
Метки: art   авто   в мире   искусство   машины   удивительно   фото   
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Некоторые художники решили на время забыть об утилитарных функциях автомобиля и превратили его в благодатный холст, инструмент, с помощью которого создали невероятные шедевры архитектуры и яркие инсталляции.

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Метки: art   авто   в мире   искусство   машины   удивительно   фото   
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