Самые зрелищные скульптуры из автомобилей

Некоторые художники решили на время забыть об утилитарных функциях автомобиля и превратили его в благодатный холст, инструмент, с помощью которого создали невероятные шедевры архитектуры и яркие инсталляции.
«Долгосрочная парковка» (Long Term Parking), Франция
Этот монумент был возведён в окрестностях Парижа в 1982 году французским художником Армандом Пьером Фернандесом. На строительство стелы размером 6х6х19,5 метров потребовалось 1600 тонн бетона, 59 автомобилей и сумма, эквивалентная 18,5 млн рублей.
Автомобили, медленно ржавеющие на «Долгосрочной парковке», напоминают о быстротечности нашего времени. Совсем недавно они были символом индустриальной эпохи и притягивали восхищённые взгляды окружающих, а теперь из-за эрозии и коррозии стали настоящим ископаемым для наших потомков.
«Надежда на мир» (Espoir de Paix), Ливан
Памятник «Надежда на мир» был построен в 1995 году, через пять лет после окончания гражданской войны в Ливане. Он находится в Бейруте, недалеко от здания Министерства национальной обороны. Как вы уже, наверное, догадались, автором этого памятника тоже является француз Арманд Пьер Фернандес.
Для возведения памятника высотой 50 метров потребовалось 78 боевых машин различных стран и народов и 5000 тонн бетона. Стела напоминает взорванную бомбой высотку, в которой стоит военная техника. Машины были приварены к металлическому каркасу, расположенному внутри монумента. Их орудия развёрнуты в одном направлении.
«Веретено» (Spindle), США
Художественная инсталляция «Веретено» была создана в городе Беруин, штат Иллинойс (США) художником Дастином Шулером в 1989 году. Она состояла из восьми автомобилей, насаженных на 15-метровый металлический шест. Чтобы скульптура была устойчивой, её фундамент был зарыт в землю на 10 метров. На создание инсталляции была потрачена сумма, эквивалентная 6,5 млн рублей.
Инсталляция в стиле поп-арт была популярна у туристов. Её напечатали на открытках, опубликовали в туристических путеводителях и показали в фильме «Мир Уэйна». Иностранцы с радостью меняли маршрут своего
чтобы посмотреть на необычную достопримечательность. Несмотря на это горожане недолюбливали «Веретено» и требовали его снести, что и было сделано в 2008 году.
«Кархендж» (Carhenge), США
В 1987 году в штате Небраска (США) построили копию Стоунхенджа, только сделали её не из камней-мегалитов, а из старых авто, выкрашенных в серый цвет. Необычную достопримечательность назвали «Кархендж» (от агл. Car — автомобиль). Идея создания необычной инсталляции принадлежала американскому художнику Джиму Рейндерсому.
Монумент состоит из 38 машин, расположенных по кругу. Некоторые автомобили частично закопаны в землю, другие установлены на них сверху и образуют арки. В настоящее время вокруг «Кархенджа» построили и другие автомобильные скульптуры, в связи с чем местность стали называть «Заповедником автомобильного искусства».
«Ранчо Кадиллаков» (Cadillac Ranch), США
Это удивительное место, расположенное в окрестностях американского города Амарилло, притягивает туристов словно магнит. Здесь посреди пшеничного поля находится удивительная художественная инсталляция в виде 10 автомобилей, выстроенных в ряд и вкопанных носом в землю. Машины расположены по старшинству, от 1949 до 1963 года выпуска.
Существует предположение, что старые авто закопаны в землю под углом, который равен углу граней пирамиды Хеопса в Египте. Но эта версия не имеет документального подкрепления.
Инсталляцию неоднократно перекрашивали в разные цвета, а в 2012 году она даже стала радужной в честь проведения гей-парада. Но чаще всего автомобили пестрят разноцветными граффити, которые оставляют на них посетители.
«Жук-шар» (Beetle Sphere), Индонезия
Профессор изобразительного искусства Ишван Нур из Университета Джокьякарты известен своими инсталляциями из пластика и алюминия. Пожалуй, его самой знаменитой работой стал «Жук-Шар». Художник взял за основу инсталляции дизайн автомобиля «Фольксваген Жук» 1953 года выпуска и словно смял его в идеальный шар.
На самом деле при создании инсталляции ни одного автомобиля не пострадало. То, что видит зритель, создано из полиуретана, затем отлито из алюминия, окрашено в нужный цвет и дополнено подлинными деталями от автомобиля «Фольксваген Жук». В сжатой версии зрители моментально узнают легендарный автомобиль, но видят его в необычном пространственном воплощении.
Готовые скульптуры художник продаёт по невероятно высокой цене в $88 тыс. США.
Вот такие удивительные памятники, инсталляции и монументы получаются у современных художников, если их центральным элементом становятся автомобили.
Источник:
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