Самые зрелищные скульптуры из автомобилей

Автомобили, медленно ржавеющие на «Долгосрочной парковке», напоминают о быстротечности нашего времени. Совсем недавно они были символом индустриальной эпохи и притягивали восхищённые взгляды окружающих, а теперь из-за эрозии и коррозии стали настоящим ископаемым для наших потомков.

«Надежда на мир» (Espoir de Paix), Ливан

Памятник «Надежда на мир» был построен в 1995 году, через пять лет после окончания гражданской войны в Ливане. Он находится в Бейруте, недалеко от здания Министерства национальной обороны. Как вы уже, наверное, догадались, автором этого памятника тоже является француз Арманд Пьер Фернандес.