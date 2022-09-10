Огненный фестиваль Burning Man: 16 эпичных фотографий с самого горячего мероприятия планеты

Наверное, это одно из самых массовых, эпичных, красочных и необычных событий на нашей планете. Это место, где люди свободны от предрассудков и рамок, а балом правит креативность и открытость. Конечно, фотографии не могут передать всю грандиозность события, но вы только посмотрите какими шикарными фотографиями поделились участники фестиваля!

Механический осьминог!