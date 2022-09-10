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Огненный фестиваль Burning Man: 16 эпичных фотографий с самого горячего мероприятия планеты

Огненный фестиваль Burning Man: 16 эпичных фотографий с самого горячего мероприятия планеты

Автор:
10 сентября 2022 09:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: burning man   в мире   люди   пустыня   фестиваль   фото   
194
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После трёхлетнего перерыва (дружно скажем спасибо пандемии) пустыня Блэк-Рок, что находится в Неваде, снова встретила толпы людей на пыльно-огненном фестивале Burning Man.

Наверное, это одно из самых массовых, эпичных, красочных и необычных событий на нашей планете. Это место, где люди свободны от предрассудков и рамок, а балом правит креативность и открытость. Конечно, фотографии не могут передать всю грандиозность события, но вы только посмотрите какими шикарными фотографиями поделились участники фестиваля!


Механический осьминог!

×
×

Смесь Саурона и Чеширского Кота?

Человек-торшер

Красивое показывают

Время отдохнуть

Burning Man — это огромная креативная площадка, как для художников и скульпторов, так и для обывателей, которые стараются выделиться своими необычными нарядами.


Нирвана

Безумный Макс? Максим? Максимка!

Избушка на курьих ножках в стиле киберпанк

Дали

Эпическая пыльная буря

И как всегда не обошлось без пыльной бури, которая выступила отличной декорацией для инсталляций фестиваля.


Кажется, этот парень из мира Лавкрафта

Блестящая инсталляция

По парам

Время приключений

Время оседлать жеребца

Эпичное завершение фестиваля!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: burning man   в мире   люди   пустыня   фестиваль   фото   
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1  комментарий
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Котэ 43 минуты назад
у нас поинтереснее тусовки, у них как то без идейно, упаднечески, видно что загнивают и кризис
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