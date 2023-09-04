«Пиндосы не справляются». Более 70 тыс. человек стали пленниками фестиваля Burning Man в США, попав в ловушку стихии

Участник фестиваля Burning Man в штате Невада экс-мэр Архангельска Александр Донской рассказал RT, что на мероприятие три дня никого не впускают и с него не выпускают.

В соцсетях он заявил, что в такой ситуации требуется вмешательство МЧС:

«Говно из туалетов не откачивают, туалеты переполненные, у многих закончились вода и еда… Всё вот в такой грязи. Вот, например, слеплен такой вот снеговик из этой грязи, то есть, правильно сказать, говновик»: