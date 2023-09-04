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«Пиндосы не справляются». Более 70 тыс. человек стали пленниками фестиваля Burning Man в США, попав в ловушку стихии

«Пиндосы не справляются». Более 70 тыс. человек стали пленниками фестиваля Burning Man в США, попав в ловушку стихии

Автор:
04 сентября 2023 22:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: burning man   США   Фестиваль   жертвы   ливни   ловушка   невада   непогода   пустыня Блэк-Рок   стихия   
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Один из крупнейших в мире фестивалей искусств Burning Man буквально терпит бедствие посреди пустыни в штате Невада. В "одной лодке" оказались десятки тысяч посетителей, застрявшие на масштабном мероприятии из-за сильных ливней, которые размыли дороги. Люди оказались без еды и воды в липкой грязи, туалеты переполнены, спальные мешки вымокли, на помощь никто не спешит. Об этом сообщил телеканал CNN.

Сильный дождь в Блэк-Рок-Сити — временном городе для проведения Burning Man — начался 1 сентября и продолжался до воскресенья, 3 сентября. Этого хватило, чтобы превратить песок пустыни в глину, через которую невозможно перебратьсяна транспорте, в том числе, на велосипеде. В итоге, десятки тысяч человек, присутствовавших на мероприятии, оказались в ловушке.

Многим участникам пришлось покидать территорию фестиваля пешком. По словам очевидцев, люди оборачивали ноги в мешки для мусора или вовсе шли босиком по липкой жиже несколько километров. По данным Национальной метеорологической службы, за эти дни в районе фестиваля выпала двухмесячная норма осадков для этого времени года.

Организаторы фестиваля перекрыли въезд в Блэк-Рок, заявив, что единственная дорога к нему и местный аэропорт будут закрыты до тех пор, пока солнце не просушит почву.

Участник фестиваля Burning Man в штате Невада экс-мэр Архангельска Александр Донской рассказал RT, что на мероприятие три дня никого не впускают и с него не выпускают.

В соцсетях он заявил, что в такой ситуации требуется вмешательство МЧС:

«Говно из туалетов не откачивают, туалеты переполненные, у многих закончились вода и еда… Всё вот в такой грязи. Вот, например, слеплен такой вот снеговик из этой грязи, то есть, правильно сказать, говновик»:

Запертым в пустыне гостям фестиваля посоветовали "беречь еду, воду и топливо", "укрываться в теплых и безопасных местах" и "использовать момент" для общения с другими. Организаторы также пытаются решить проблемы с сотовый связью и доступом в интернет, которые в тех местах если и работают, то нестабильно.

Также стало известной о гибели одного человека, "произошедшей во время дождя", пока точно не известно, связана ли эта смерть с ливнями. Дошло даже до слухов о вспышке Эболы.

В комментариях аккаунта Burning Man в запрещённой соцсети организаторов обвиняют во всех грехах, а те отмалчиваются и не выдают никаких официальных заявлений.

Но те, кто выжил не унывают и даже находят в создавшемся положении свои прелести:

"Burning man" - всемирно известный ежегодный авангардный арт-фестиваль, который проходит в пустыне в штате Невада. Это настоящий пост-апокалиптический праздник огня и стали, на который съезжаются более 70000 участников со всего мира. Во время проведения фестиваля проходит множество выставок, выступлений, конкурсов и прочих интересных мероприятий, а кульминацией является сжигание огромного чучела человека.

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Метки: burning man   США   Фестиваль   жертвы   ливни   ловушка   невада   непогода   пустыня Блэк-Рок   стихия   
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8  комментариев
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21k
иванов дмитрий Полчаса назад
фестиваль "нашествие " 2017
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25k
Slawa49 3 минуты назад
зеля поможет))))))
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19k
Bill 4 минуты назад
"туалеты переполнены, спальные мешки вымокли".
Говно вопрос, попросите Россию прислать МЧС - пусть сбросят передвижные туалеты и салфетки.
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14k
net 20 минут назад
Все как всегда винят организаторов.......
В каких-то моментах согласен. Как минимум запасы воды и сухпайков на случай ЧС должен быть. Все-таки людей в пустыню тащите.
Но и народ башкой думать не привык. Едешь в пустыню на тачке. Ну возьми запас провианта с собой. Опять же на случай ЧС. 70 тысяч человек хотят пить. это минимум 70 тонников воды в сутки, а лучше 140. достанется тебе что-то? не думаю. с едой та же хрень.
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918
Antik-Taktik Полчаса назад
Ездили знакомые,уже разьезжаются.
Мужчина умер там по естественной причине.
В этом году просто всё не как обычно,но весело довольно, очень необычно.
Я вообще не за штаты,но заголовок желчь.
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2k
Товарищ 37 минут назад
А этот, бывший "МЕРин" архангельский, там чего забыл? Приступ "патриотизма" случился?
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5k
Трям Час назад
Не могу подобрать слово, чтоб сказать на сколько .похуй !!!
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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