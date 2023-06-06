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Кто на свете всех шустрее: 15 автомобилей, которые являются самыми быстрыми в мире

Кто на свете всех шустрее: 15 автомобилей, которые являются самыми быстрыми в мире

Автор:
06 июня 2023 08:40
Сообщество : Автомир
Метки: авто   в мире   машины   самые быстрые   скорость   фото   
2420
16

Предлагаю вам взглянуть на список самых скоростных авто, которые ныне существуют на нашей планете.

С появлением первого автомобиля человек задался целью серьёзно поработать над его скоростью. Это ведь так здорово переместиться из точки А в точку Б за считанные часы или даже минуты. Уже в 1899 году бельгиец по имени Камиль Женатци смог построить первую в мире машину, которая смогла развить скорость более 100 километров в час. Для тех времён это были невероятные показатели. Конечно же, изобретатели на этих результатах не остановились. Это было только начало.

Гонка скоростей продолжается по сей день. Ежегодно владельцы автоконцернов стараются создать машину, которая будет самой быстрой в мире. Разработчики постоянно работают над совершенствованием двигателей, кузовов и турбин, благодаря чему их изобретения становятся всё больше похожи на настоящие космические корабли или сюрреалистичные машины из фантастических книг.


Mercedes AMG Project One — 15 место

×
×

Год выпуска: 2022

Скорость: 352 километра в час


Red Saleen S7 Twin Turbo — 14 место

Год выпуска: 2005

Скорость: 354 километра в час


Aston Martin Valkyrie AMR Pro — 13 место

Год выпуска: 2020

Скорость: 362 километра в час


Pagani Huayra Roadster BC — 12 место

Год выпуска: 2019

Скорость: 370 километров в час


SSC Ultimate Aero — 11 место

Год выпуска: 2006

Скорость: 390 километров в час


Aspark Owl — 10 место

Год выпуска: 2017

Скорость: 400 километров в час


McLaren Speedtail — 9 место

Год выпуска: 2018

Скорость: 403 километра в час


Czinger 21C V Max — 8 место

Год выпуска: 2020

Скорость: 407 километров в час


Bugatti Veyron — 7 место

Год выпуска: 2005

Скорость: 407 километров в час


Koenigsegg Regera — 6 место

Год выпуска: 2017

Скорость: 410 километров в час


Rimac Nevera — 5 место

Год выпуска: 2022

Скорость: 412 километров в час


Hennessey Venom GT — 4 место

Год выпуска: 2010

Скорость: 435 километров в час


Koenigsegg Agera RS — 3 место

Год выпуска: 2015

Скорость: 445 километров в час


SSC Tuatara — 2 место

Год производства: 2014

Скорость: 455 километров в час


Bugatti Chiron Super Sport 300+ — 1 место

Год выпуска: 2016

Скорость: 490,5 километров в час

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Метки: авто   в мире   машины   самые быстрые   скорость   фото   
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17  комментариев
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44k
Цыц тут у меня 52 минуты назад
Кинжал
Год выпуска 2018
Скорость 14688 км/ч
Причем не в одном экземпляре. Хохлы не дадут соврать.
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10k
GRuslan 10 минут назад
Может и быстрые тачки, но как то не особо их и берут. Ни одного Чирона не видел ещё в городе.
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7k
perekrestok 13 минут назад
Классные машины! Жаль покататься не суждено. Особенно Бугатти! Читал что их до места где можно на них покататься надо на трейлере везти, так как движки на малых скоростях прогорают.
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843
ProFanas Полчаса назад
Ну и как на всём этом тошнить в пробке? С холодильником в прицепе?
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1k
Павел Полчаса назад
Интересно а каково на них стоять в пробке? хотя до пробки не доедет первый же лежачий полицейский остановит
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26k
Matrosskin Полчаса назад
Нормальные тачки. Но вот если бы ещё уронить и затонировать нормально. Ну и конечно нужно газ ставить сразу, а то ведь жрут многовато.
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556
Куруш 44 минуты назад
Не рекомендовал бы сразу покупать Чирка. Пусть рестайл сделают и болячки пофиксат. Тогда и купим
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14k
Мистер Фикс Час назад
За хлебушком скататься самое то
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6k
salim777 2 часа назад
Невероятно круто, красиво, но где это применить? Если разогнаться до 455 км/ч, то можно самому себе въехать в зад. Дорогие игрушки для богатых мальчиков.
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4k
Димка Смола/67 2 часа назад
Пызда Вам всем !!! Новая лада Vesta Вас разорвет на части !!!
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