Кто на свете всех шустрее: 15 автомобилей, которые являются самыми быстрыми в мире

Предлагаю вам взглянуть на список самых скоростных авто, которые ныне существуют на нашей планете.
С появлением первого автомобиля человек задался целью серьёзно поработать над его скоростью. Это ведь так здорово переместиться из точки А в точку Б за считанные часы или даже минуты. Уже в 1899 году бельгиец по имени Камиль Женатци смог построить первую в мире машину, которая смогла развить скорость более 100 километров в час. Для тех времён это были невероятные показатели. Конечно же, изобретатели на этих результатах не остановились. Это было только начало.
Гонка скоростей продолжается по сей день. Ежегодно владельцы автоконцернов стараются создать машину, которая будет самой быстрой в мире. Разработчики постоянно работают над совершенствованием двигателей, кузовов и турбин, благодаря чему их изобретения становятся всё больше похожи на настоящие космические корабли или сюрреалистичные машины из фантастических книг.
Mercedes AMG Project One — 15 место
Год выпуска: 2022
Скорость: 352 километра в час
Red Saleen S7 Twin Turbo — 14 место
Год выпуска: 2005
Скорость: 354 километра в час
Aston Martin Valkyrie AMR Pro — 13 место
Год выпуска: 2020
Скорость: 362 километра в час
Pagani Huayra Roadster BC — 12 место
Год выпуска: 2019
Скорость: 370 километров в час
SSC Ultimate Aero — 11 место
Год выпуска: 2006
Скорость: 390 километров в час
Aspark Owl — 10 место
Год выпуска: 2017
Скорость: 400 километров в час
McLaren Speedtail — 9 место
Год выпуска: 2018
Скорость: 403 километра в час
Czinger 21C V Max — 8 место
Год выпуска: 2020
Скорость: 407 километров в час
Bugatti Veyron — 7 место
Год выпуска: 2005
Скорость: 407 километров в час
Koenigsegg Regera — 6 место
Год выпуска: 2017
Скорость: 410 километров в час
Rimac Nevera — 5 место
Год выпуска: 2022
Скорость: 412 километров в час
Hennessey Venom GT — 4 место
Год выпуска: 2010
Скорость: 435 километров в час
Koenigsegg Agera RS — 3 место
Год выпуска: 2015
Скорость: 445 километров в час
SSC Tuatara — 2 место
Год производства: 2014
Скорость: 455 километров в час
Bugatti Chiron Super Sport 300+ — 1 место
Год выпуска: 2016
Скорость: 490,5 километров в час
Источник:
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Год выпуска 2018
Скорость 14688 км/ч
Причем не в одном экземпляре. Хохлы не дадут соврать.
Уххх [мат] аж самого передернуло пока писал.