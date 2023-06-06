Кто на свете всех шустрее: 15 автомобилей, которые являются самыми быстрыми в мире

С появлением первого автомобиля человек задался целью серьёзно поработать над его скоростью. Это ведь так здорово переместиться из точки А в точку Б за считанные часы или даже минуты. Уже в 1899 году бельгиец по имени Камиль Женатци смог построить первую в мире машину, которая смогла развить скорость более 100 километров в час. Для тех времён это были невероятные показатели. Конечно же, изобретатели на этих результатах не остановились. Это было только начало.

Гонка скоростей продолжается по сей день. Ежегодно владельцы автоконцернов стараются создать машину, которая будет самой быстрой в мире. Разработчики постоянно работают над совершенствованием двигателей, кузовов и турбин, благодаря чему их изобретения становятся всё больше похожи на настоящие космические корабли или сюрреалистичные машины из фантастических книг.

Mercedes AMG Project One — 15 место